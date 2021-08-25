Путин: У родителей должна быть возможность контролировать питание в школах

Президент России Владимир Путин согласился с мнением мурманского четвероклассника Льва Афиногенова в том, что надо активнее привлекать родителей к контролю качества школьного питания.

В ходе встречи главы государства с общественностью, которая прошла в среду в режиме видеоконференции, школьник рассказал, что в рамках проекта "Российского движения школьников" "Шеф в школе" с известными поварами он и его товарищи проводят мониторинг столовых и ставят звездочки тем, в которых кормят вкусно. По мнению Льва Афиногенова, родители, у которых есть санитарные книжки, должны иметь возможность приходить в школу и смотреть, как кормят их детей.

"Мы с тобой единомышленники, потому что я тоже считаю, что родители имеют право и должны принимать более активное участие в том, что происходит на школьной кухне, в буфете и в столовой", - ответил президент.

Он также попросил юных активистов из Мурманска помочь тем, кто пока не справляется с контролем качества школьного питания в других регионах.