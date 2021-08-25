Президент Владимир Путин в преддверии нового учебного года от всей души пожелал успехов учителям и школьникам. "Особенно первоклашкам, которым совсем скоро предстоит переступить порог школы. Всем - в добрый час!" - сказал он на президиуме Госсовета по вопросам общего образования.

По словам Путина, школа играет огромную роль в развитии самого человека, всего общества и государства. "Школьное образование во многом объединяет страну, делает нас единым народом, и то, как развиваются школы, - значимый показатель эффективности работы региональной и муниципальных команд", - заметил президент.