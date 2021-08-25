Путин: В России востребованы школы полного дня

Сегодня в России очень востребованы так называемые школы полного дня, в которых дети могут оставаться после основных занятий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования.

Президент отметил, что такая возможность является большой поддержкой для работающих родителей - это помогает избегать конфликтов в семьях из-за выполнения домашних заданий. Если ребенок остается в школе после основных занятий, он может спокойно сделать уроки, позаниматься спортом, пообщаться с друзьями, сказал Путин.

Президент предложил обсудить подобный опыт организации занятий для сельской местности и малых городов, где при школах могут быть детские сады, спортзалы и дома культуры.