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25.08.2021 16:59
Рубрика: Общество

Путин: В России востребованы школы полного дня

Сегодня в России очень востребованы так называемые школы полного дня, в которых дети могут оставаться после основных занятий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования.

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Президент отметил, что такая возможность является большой поддержкой для работающих родителей - это помогает избегать конфликтов в семьях из-за выполнения домашних заданий. Если ребенок остается в школе после основных занятий, он может спокойно сделать уроки, позаниматься спортом, пообщаться с друзьями, сказал Путин.

Президент предложил обсудить подобный опыт организации занятий для сельской местности и малых городов, где при школах могут быть детские сады, спортзалы и дома культуры.

Общество Образование Президент Администрация Президента

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