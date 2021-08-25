Путин заявил о планах улучшить систему оплаты учителей

Система оплаты труда педагогов будет усовершенствована, планы на этот счет есть, заявил президент Владимир Путин на встрече с учителями, преподавателями, учениками, студентами и родителями, которая прошла в формате видеоконференции.

"Прежде всего, конечно, нужно совершенствовать систему оплаты труда. Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы", - объявил Владимир Путин. "Надо их реализовывать, исходя, конечно, из бюджетных возможностей. Но мы будем делать это и дальше", - заверил он.

Доплаты за классное руководство президент назвал "значком" за важную сферу работы, потому что деньги небольшие. "Нам системно нужно здесь реализовывать стоящие перед нами вопросы в социальных областях, в том числе и в сфере образования. Мы будем это делать безусловно", - пообещал он.