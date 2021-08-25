Путину пожаловались на учительницу из "Наша Раша"

На встрече президента с общественностью учительница из Ярославля Жанна Торхова попросила помочь повысить престиж профессии и призвала к правильному освещению работы преподавателя в СМИ, кино, театре и литературе.

"Смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из "Наша Раша", но это ведь разрушает образ учителя и школы в целом", - возмутилась Торхова. В качестве правильной альтернативы она привела советскую литературу и кино, например фильмы "Доживем до понедельника" и "Большая перемена".

России нужен образ учителя как человека, от которого зависит будущее страны, заявил Владимир Путин и согласился с доводами про фильмы и программы: "И государство должно выделять на это деньги, и заказы соответствующие делать, и продвигать эту информацию позитивного характера в соцсетях, в интернете". Но конкретно Снежану Денисовну комментировать не стал.