Разработчик рассказал о новом бронированном автомобиле для спецназа

Новый бронеавтомобиль для спецназа К-4386-ЗА-СпН, предназначенный для подразделений специального назначения, создан на базе уже известного десантируемого броневика "Тайфун-ВДВ", но обладает целям рядом отличий. Об этом в беседе с "РГ" рассказал Марат Ризванов, представитель компании-разработчика АО "Ремдизель".

Защищенный автомобиль специального назначения К-4386 представляет собой машину с несущим кузовом и двухрядной кабиной, рассчитанной на четырех человек. Он оснащен дизельным двигателем с турбонаддувом, мощность которого составляет 350 л.с., и механической коробкой передач с двухступенчатой "раздаткой". Специальное V-образное днище обеспечивает хорошую минную защиту.

На автомобиле установлены колеса, которые выдерживают попадания из стрелкового оружия. Даже в случае разрыва колеса автомобиль может продолжать двигаться со скоростью до 50 км/ч.

Машина подготовлена для участия в проведении специальных операций. Она вооружена защищенной турелью с 12,7-мм пулеметом "Корд" и противотанковым ракетным комплексом "Корнет". В багажном отделении размещаются выстрелы к ПТРК, а в корме закреплен 120-мм миномет.

От базового десантируемого "Тайфуна-ВДВ" новинка отличается боле высоким классом защиты, усиленными подвеской и корпусом, отметил Марат Ризванов. По словам представителя разработчика, именно в совмещении повышенного уровня защиты с хорошей проходимостью и высокой боевой мощью и заключается уникальность новой машины.