Антарктиде едва удалось избежать столкновения с крупным айсбергом

Международная команда гляциологов раскрыла результаты шестимесячного наблюдения за крупным айсбергом А-74, который откололся в начале этого года от антарктического шельфового ледника Бранта. Долгое время он дрейфовал недалеко от континента, угрожая ему столкновением, и только в начале августа из-за сильных восточных ветров резко сменил курс и двинулся на юг.

Как сообщает Science Alert, радиолокационные изображения огромного айсберга были сделаны в рамках исследовательской миссии Copernicus Sentinel-1. Они были получены при помощи инструментов, установленных на одноименном спутнике Европейского космического агентства.

По подсчетам гляциологов, площадь айсберга А-74 составляет 1270 квадратных километров. Это в полтора раза больше площади Парижа с его окрестностями. Айсберг образовался в начале 2021 года, отколовшись от шельфового ледника Бранта.

От шельфа он отплыл совсем недалеко и в течение шести месяцев практически оставался на одном месте. Его удерживали океанические течения, которые преобладают в данном регионе. Только в начале августа задул сильный восточный ветер. Он сдвинул айсберг с места и "ювелирно" обвел его вокруг западной оконечности шельфа. При этом едва не произошло столкновение. Прежде, чем продолжить свое движение на юг, айсберг слегка задел шельфовый ледник.

Ученые говорят, что мы могли бы стать свидетелями настоящей морской катастрофы. Исследования последних лет показали, что на шельфовом леднике Бранта на фоне потепления климата активно формируются и расширяются огромные трещины, известные как рифты. Совсем недавно на этом леднике были обнаружены самые настоящие ледяные пропасти, ширина которых достигает 150 метров. Крупнейшая из них тянется к северу от самой южной части ледника Бранта.

По оценкам исследователей, если бы дрейфующий айсберг А-74 с большой силой ударил о неустойчивый шельфовый ледник, то это привело бы к появлению еще одного айсберга площадью порядка 1700 квадратных километров. Силы произошедшего незначительного соприкосновения оказалось недостаточно для его высвобождения. Однако ученые считают, что в данном месте ледник по-прежнему неустойчив, так как он локально опирается на морское дно. Это означает, что еще более крупный потенциальный айсберг однажды все-таки может отколоться от ледника.

"Этот фрагмент шельфового ледника, находящийся на самой его оконечности, даже больше, чем айсберг A-74, - говорит соавтор исследования Марк Дринкуотер из Европейского космического агентства. - Он остается связанным с шельфовым ледником Бранта, но эта связь очень слабая. Если бы айсберг А-74 столкнулся с этим куском с большей силой, то это могло бы ускорить разрушение оставшегося "ледяного моста" и привело бы к тому, что от ледника откололся бы новый айсберг. Мы продолжим регулярное наблюдение за ситуацией, используя снимки спутника Sentinel".

По его словам, радарные изображения спутников практически незаменимы в зимние месяцы, когда в Антарктиде царит сплошная темнота. Кроме того, сам шельфовый ледник Бранта находится в отдаленном и труднодоступном для исследователей районе. Спутниковый радар позволяет получать снимки и передавать их команде миссии Copernicus Sentinel-1 независимо от погоды или сезонной темноты.

Добавим, что указанный шельфовый ледник в 2017 году официально был признан небезопасным из-за обнаруженных на нем трещин. Британской антарктической службе пришлось даже закрыть свою исследовательскую станцию Halley VI Research Station. Ее перенесли в более безопасное место, на расстояние примерно в 20 километров от края ледяной пропасти. Кстати, станция представляет собой восемь соединенных между собой капсул, установленных на полозья. Это позволяет легко перемещать капсулы в случае нестабильного поведения ледника или образования новых пропастей.