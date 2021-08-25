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25.08.2021 12:44
Рубрика: Культура

Авторские фильмы из девяти стран покажут в Иванове

Текст: Ирина Манаева (Иваново)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 19(8544)
Авторские фильмы из девяти стран покажут в Иванове и малых городах области в рамках XV фестиваля "Зеркало", который пройдет с 27 по 31 августа.

Зрителей ждет мировая премьера картины Сергея Кудрявцева "...И будет дочь", выставка костюма и ярмарка интеллектуальной литературы. Вход на сеансы будет ограничен только нормами по рассадке. Творческие встречи и специальные события смогут посетить те, кто прошел полный курс вакцинации от Covid-19 или сделал накануне ПЦР-тест.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Открытие состоится 27 августа, в День российского кино, в Юрьевце - городе, где Андрей Тарковский с матерью жил в эвакуации. Выступят звонарь Филипп Горбачев и группа "Колокол". На территории бывшего пивоваренного завода устроят уличный кинотеатр. Там можно будет увидеть первую полнометражку по российским комиксам "Майор Гром: чумной доктор". Кроме того, публика оценит аудиоспектакль про Юрьевец и Тарковского "Около детства".

Основные показы пройдут в Иванове в кинотеатре "Лодзь". В конкурсе участвуют фильмы из России, Монголии, Кыргызстана, Болгарии, Косово, Грузии, Индии, Германии и Великобритании. Помимо картины Кудрявцева, нашу страну представит "Совесть" Алексея Козлова, недавно получившая три награды Шанхайского фестиваля. Гостями форума станут режиссеры Александр Сокуров, Алексей Федорченко, Семен Серзин, Александр Молочников и Даниэла Рыбакьян. Публика увидит и фильмы, входившие в программу киносмотров в Берлине, Каннах и Венеции.

Программа "Тарковский контекст" будет посвящена 70-летию режиссера Александра Сокурова. Он представит свои отреставрированные ленты и дебютные работы учеников из Санкт-Петербургского университета кино и телевидения. Также на фестивале "Зеркало" отметят 75-летие со дня рождения актера Александра Кайдановского, исполнителя главной роли в фильме "Сталкер".

В Музее промышленности и искусства развернут выставку костюмов к киносказке Олега Погодина "Конек-Горбунок". Они сделаны в духе лубка, что перекликается с коллекцией ивановского ситца. На открытии покажут фильм о "вологодском Пиросмани" Виталии Бабайкине (1958-2017).

На набережной Уводи 28-29 августа будет шуметь ярмарка в честь 150-летия города - с изделиями местных дизайнеров и ремесленников, фермерскими продуктами и шатром "Зеркала", где обещают проводить мастер-классы и лекции о современном искусстве.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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В пяти городах области бесплатно покажут "Шум" Даниэллы Рыбакьян и фильмы, в создании которых участвовали ивановцы: например, палешане и ветеран-связист Михаил Зорин.

Ну а на закрытии публика оценит новую работу Любови Аркус "Кто тебя победил никто" - портрет актрисы Аллы Демидовой, знаковой фигуры для отечественного кино и театра.

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Расписание кинофестиваля имени Андрея Тарковского - на сайте.

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