Что ищут иностранцы в первом в России музее кукол

Почти на самой окраине Орла стоит необычный дом - возможно, самый известный частный музей в городе и первый в нашей стране Музей коллекционных кукол.

Он существует с 2016 года, а его экспозиция собиралась более 20 лет орловской художницей-кукольником Натальей Алешиной и ее мамой Людмилой. С помещением помог глава семейства - так что, это, в полном смысле, семейный проект. Именно здесь встречаются друг с другом эпохи, герои литературы и кино, исторические личности и персонажи популярной рекламы, жанровых картин известных художников.

Кажется, что общего у Анны Карениной и Скарлетт О'Хара? Навскидку и не скажешь. А в Музее коллекционных кукол миниатюрная копия Вивьен Ли, одетая а-ля Анна Каренина, украшает собой одну из витрин, посвященных героям литературы 19 века.

Как рассказала Наталья Алешина, сделать Каренину было давней мечтой, но кукол с лицами наших актеров и персонажей нет - все компании, производящие такие игрушки имеют зарубежное, чаще всего американское гражданство, а, следовательно, продвигают свою культуру. В какой-то момент на интернет-аукционе была куплена "Скарлетт О.Хара", которая прошла кастинг на роль толстовской героини. Костюм, аксессуары - все до мельчайших подробностей соответствует той эпохе.

Кстати, популярность "Унесенных ветром" у коллекционеров и кукольников так велика, что под экспозицию на эту тему в музее отдана целая локация - образы Скарлетт, Мелани, Ретта Батлера не раз создавались американскими дизайнерами, плюс была не единожды отшита вся коллекция одежды из фильма - в миниатюре. В мельчайших подробностях можно рассмотреть чуть ли не все туалеты главной героини: тут и парижская шляпка от Ретта Батлера, и зеленое платье из маминых портьер, и ало-красное с перьями, которое пришлось надеть на день рождения Эшли, и траурное с камеей, и, конечно, муслиновое с зеленым узором, в котором Скарлетт блистала на барбекю.

В музее много кукол-персонажей и из других книг и кинофильмов. Литературно-кинематографическая серия, как правило, сочетается с историческими костюмами - еще одно увлечение хозяйки музея.

Платье для Скарлетт, сшитое Алешиной, заинтересовало самого Роберта Тоннера, который подписался на аккаунт орловского Музея кукол

Поскольку тургеневская тема в собрание исторических персон орловского музея напрашивается сама собой, Наталья Алешина создала к 200-летию писателя куклы "Тургенев", "Полина Виардо" и композицию "Герасим с Муму". Художница детально изучила все прижизненные портреты и фото Ивана Сергеевича и его музы.

- Вылепить мадам Полин было очень нелегко, поскольку все ее изображения сильно отличаются друг от друга. И где-то она красавица, а где-то совсем наоборот. Я старалась создать цельный образ, и кажется, мне это удалось, - делиться Наталья Алешина.

Но в итоге миниатюрные портреты получились настолько подробными, что даже пенсне для Тургенева делал на заказ ювелир.

Одна из интереснейших подборок, сделанная по настоятельным просьбам посетителей - герои сказок. Гарри Поттер и Золушка, Алиса в Стране Чудес и Санта-Клаус, Вилли Вонка, Джек Воробей, Эдвард руки-ножницы. Кстати, кукол по персонажам, созданных актерским талантом Джонни Деппа, здесь действительно много: кроме упомянутых, есть Безумный Шляпник, Икабод Крейн в нескольких вариантах. Джек Воробей в одной из версий обладает набором съемных рук и двумя сменными лицами, где даже выражение, за счет подвижных глаз, можно менять.

Отдельное тематическое место занимают стенды с куклами, представляющими актрис и актеров Голливуда - Мэрилин Монро здесь не только в образах из фильмов, но и в исполнении разных кукольных дизайнеров. Есть подборка "Элизабет Тейлор", "Ава Гарднер", "Бэт Дэвис", "Джоан Кроуфорд". А также интереснейшая серия "Королевская семья Великобритании", где, естественно, лидирует принцесса Диана.

Посещение музея открывает глаза на неочевидный многим факт, что фабричные коллекционные куклы - это целая индустрия, которая работает на армию недоигравших в детстве взрослых. Действительно, на коробках кукол, у которых иногда гнутся даже пальцы, так и пишут: "Для коллекционеров старше 14 лет". Причем, магия явно работает: пока смотришь экспозицию, начинает нестерпимо хотеться получить в доступ часа на три, скажем, куклу Жаклин Кеннеди с ее гардеробом в виде целого шкафа-чемодана с платьями, сумочками, украшениями, шляпками.

"Музей коллекционных кукол" - один из немногих частных музеев, который известен далеко за пределами орловского края, чьи коллекции путешествуют по России и привлекают туристов, в том числе и иностранных, в Орел.

- Благодаря коллекции мы и сами увидели много городов нашей страны, куда вряд ли бы выбрались просто так, познакомились с интересными людьми, к нам стали приезжать единомышленники-коллекционеры. А одно из платьев для Скарлетт, сшитое Натальей и выставленное нами в Инстаграме музея, заинтересовало самого Роберта Тоннера (один из самых успешных в мире дизайнеров и производителей коллекционных кукол) - он теперь наш подписчик, - с гордостью сообщила организатор выставок Людмила Алешина.

Справка "РГ"

Коллекция Музея коллекционных кукол сейчас насчитывает больше 1100 экспонатов, в залах выставлено около 650. Многие из кукол выпущены ограниченным тиражом: есть в экспозиции и те, которых в мире не больше ста штук. В собрании присутствуют куклы таких легендарных фирм, как Франклин Минт, Тоннер, Эффанби, Галерея Эштона Дрейка, Маттел, Hot Toys, Sideshow и другие.