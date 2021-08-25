ФСБ задержала более 30 вербовщиков и финансистов террористов

ФСБ сообщила о проведении спецоперации по задержанию 31 члена запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".
Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, задержания проводились в Москве, Новосибирской области, Красноярском крае и Якутске.
Задержанные вербовали людей для переправки в горячие точки, финансировали террористов в Сирии и призывали к терактам. Возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.
В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Происшествия Терроризм Мировой терроризм Правительство ФСБ Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток ЦФО Москва СФО Новосибирская область СФО Красноярский край ДФО Якутия Якутск Вербовка в террористические организации РГ-Видео