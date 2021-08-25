ФСБ задержала более 30 вербовщиков и финансистов террористов

ФСБ сообщила о проведении спецоперации по задержанию 31 члена запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".

Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, задержания проводились в Москве, Новосибирской области, Красноярском крае и Якутске.

Задержанные вербовали людей для переправки в горячие точки, финансировали террористов в Сирии и призывали к терактам. Возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.