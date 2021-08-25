Глава фракции КПРФ в Ярославской облдуме умер от коронавируса

Депутат Ярославской областной Думы, лидер фракции КПРФ Александр Воробьев умер в реанимации. Как сообщили в облдуме, он был госпитализирован в больницу после заболевания коронавирусом. Причиной смерти медики назвали осложнения, вызванные инфекцией.

Председатель Думы Михаил Боровицкий выразил соболезнования родным и близким Александра Воробьева.

- Александр Васильевич, несомненно, был одним из самых ярких политиков Ярославской области. Он прошел путь от общественного активиста до регионального парламентария, - отметил он. - Александр Васильевич всегда и на все имел свое собственное мнение, занимал твердую позицию и не отступал от своих принципов. Несмотря на зачастую противоположные убеждения, на разные политические взгляды, к нему прислушивались коллеги-депутаты. Он сам делал все, чтобы его голос был слышен и, главное, услышан.

Александр Воробьев родился в 1948 году. С 1964 по 1968 год обучался в Ярославском химико-механическом техникуме. В 1978 году окончил Симферопольское высшее военно-политическое училище. После увольнения в запас работал помощником народного депутата в Мурманской области. В Ярославле начал работу в городском центре занятости населения, в 1998 году принимал участие в рабочем движении области. Депутатом областной думы стал в 2008 году в заксобрании пятого созыва, с тех пор переизбирался в шестой и седьмой созывы, неизменно возглавляя фракцию КПРФ в законодательном собрании.