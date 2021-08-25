Игорь Артамонов и Виктория Абрамченко обсудили экологические вопросы

Встреча заместителя Председателя Правительства России, куратора национального проекта "Экология" Виктории Абрамченко и главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова состоялась в Москве. Темой разговора стали вопросы экологии.

Игорь Артамонов рассказал, что в настоящее время расширяется сеть мониторинга состояния атмосферного воздуха, закуплено восемь новых экологических постов, за счет бюджетных средств приобретено 37 единиц экологичного общественного транспорта. Мероприятия по экологизации производства, выполненные промышленными предприятиями в 2019-2020 годах, позволили на 10 тысяч тонн сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.

- До конца года Минприроды и Росприроднадзором должен быть запущен механизм квотирования выбросов для предприятий, цель которого - исключить превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в Липецке. Одной из приоритетных задач для улучшения качества воздуха является реконструкция очистных сооружений МУП "ЛиСА". В данный момент идёт этап проектирования, - подчеркнул Игорь Артамонов.

На встрече обсуждались и другие федеральные проекты: "Сохранение уникальных водных объектов", "Чистая страна". Игорь Артамонов отметил, что за два минувших года в Липецкой области выполнен большой объем работ по реабилитации рек. В рамках проекта "Сохранение уникальных водных объектов" проведена расчистка рек Воронеж и Ягодная Ряса. В результате восстановлено 209 гектаров водных объектов, очищено 608 километров береговой линии, 24 тысячи человек улучшили экологические условия проживания у воды.

Игорь Артамонов отметил, что в регионе запланирована расчистка рек Дон и Быстрая Сосна, на которое требуется 523 миллиона рублей.

- Мы хотели бы как можно раньше приступить к работам. Вся необходимая документация готова, пройдена государственная экспертиза, направлена заявка в Федеральное агентство водных ресурсов и Министерство природы России. Осталось получить финансирование, - прокомментировал Игорь Артамонов.

Также руководитель области рассказал об опыте региона по реализации федерального проекта "Чистая страна". К концу текущего года завершится рекультивация многолетней свалки в Данкове и полигона "Орлиный лог" в Липецке общей площадью 25 гектаров. Разработана проектная документация на рекультивацию других объектов, поданы заявки на включение их в программу федерального финансирования. К 2023 году должна завершиться рекультивация свалки "Венера" в Липецке.

- В Липецкой области ведется планомерная работа по улучшению экологической ситуации, - подчеркнул Игорь Артамонов. - У нас созданы хорошие стартовые площадки, накоплен большой опыт. Мы готовы стать надежным партнером в реализации различных пилотных проектов экологической направленности.