Юный ивановец собрал масштабную мозаику из 4800 кубиков Рубика

Новый рекорд решил установить юный ивановец Андрей: он собрал масштабную мозаику из 4800 кубиков Рубика. Представители книги рекордов Гиннесса зафиксировали достижение Андрея в арт-пространстве вокзала в Иванове.

Андрею Маслову 13 лет, через неделю он пойдет в восьмой класс. Собиранием на скорость кубиков Рубика юноша увлекся около трех лет назад, а во время пандемии начал собирать из них настоящие картины. Первой работой стал портрет Юрия Гагарина, затем Андрей создал копию полотна Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой", а портрет Виктора Цоя он собрал из кубиков, расположенных под углом 45 градусов.

- Я серьезно занимаюсь легкой атлетикой и однажды решил совместить два увлечения, - рассказал Андрей. - В ноябре прошлого года я пробежал стометровку, на бегу собрав головоломку за 20,91 секунды. Этот результат был официально зафиксирован в книге рекордов Гиннесса 18 ноября 2020 года. Вообще, моя мечта стать изобретателем головоломок, я уже сделал скоростные магнитные пятнашки. Это такие игрушки, которые можно собирать на скорость. Некоторые из них уже продаются в интернет-магазинах. Я занимаюсь в "Кванториуме", свои головоломки делаю на лазерном станке и на 3D-принтере.

Чтобы полностью собрать головоломку, Андрею хватает 10-13 секунд. Его личный рекорд - 10 секунд. Год назад ивановский юноша стал героем телевизионного шоу "Удивительные люди", где соревновался с 16-летним Иваном Карасевым из Йошкар-Олы. А сейчас Андрей создал полотно размером 40х120 кубиков с изображением одного из домов своего города. На плоскости картинка повторяется шесть раз, словно на полотнах, сотканных на мануфактурах ивановского края. Интересно, что картина в этот раз тоже не совсем обычная: "домом-деревом" можно любоваться с двух сторон. Размер полотна - свыше 15 метров, оно инсталлировано в раму, стилизованную под ткацкий станок. Свой рекорд Андрей Маслов приурочил к 150-летнему юбилею областного центра.

- Я зафиксировал юридическую правильность действий Андрея Маслова, смотрел, чтобы при установлении рекорда не было подделок, хитростей, - пояснил представитель юридического сообщества, судья Михаил Дрюпин. - Все документы по установленному рекорду теперь будут отправлены в редакцию книги рекордов Гиннесса.

Кстати

В 2020 году спидкубер Андрей Маслов стал одним из 40 амбассадоров из разных стран мира британской компании по выпуску головоломки кубика Рубика - Rubik.s.