Юрий Моисеев встретился с сотрудниками военного комиссариата Калуги

Во встрече приняли участие депутат городской думы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов и настоятель Никитского храма протоиерей Алексей Пелевин.

"На военные комиссариаты возложено множество важных задач: призыв военнослужащих на срочную службу, учет военнообязанных, работа с ветеранами и военными пенсионерами. По всем этим направлениям ведется успешная работа, в которую каждый из сотрудников военного комиссариата вносит свой вклад", - отметил Андрей Иванов.

Глава городского самоуправления поблагодарил сотрудников военкомата и поздравил их с наступающим юбилеем Калуги.

"Работа военного комиссариата выстроена четко и грамотно, в современном формате. К каждому призывнику у вас индивидуальный подход, вы стараетесь подобрать место службы с учетом семейного положения и личных предпочтений молодых калужан, - обратился к собравшимся Юрий Моисеев. - Калужане могут гордиться нашим военным комиссариатом. Благодарю всех сотрудников за напряженный плодотворный труд. От всей души желаю вам крепкого здоровья, терпения, сил, успехов и благополучия!

Протоиерей Алексей Пелевин передал сотрудникам военного комиссариата икону Георгия Победоносца, Юрий Моисеев вручил почетные грамоты.