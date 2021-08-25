Калужскому электромеханическому заводу исполнилось 104 года

С годовщиной заводчан поздравил глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

"За свою более чем вековую историю завод стал одним из крупнейших предприятий Калуги, флагманом отечественной радиоэлектронной промышленности, - подчеркнул Юрий Моисеев. - Сегодня КЭМЗ занимает лидирующие позиции в производстве телекоммуникационной аппаратуры, систем безопасности и связи. Растет объем производства, предприятие уверенно развивается, осваивает новые рынки. Искренне благодарю всех работников завода за плодотворный труд и значительный вклад в развитие нашего города! От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых успехов и достижений в труде на благо любимой Калуги!"

История "Калужского электромеханического завода" берет начало 24 августа 1917 года, когда в Калугу были эвакуированы из Минска телефонно-телеграфные мастерские "Телемаст". В 1920 - 1930 гг. были построены новые производственные корпуса, от ремонта телеграфно-телефонной аппаратуры завод переходит к ее изготовлению.

В настоящее время на предприятии производится телекоммуникационное и серверное оборудование, системы обеспечения безопасности, интеллектуальные мехатронные системы, светодиодная продукция и системы класса умный/безопасный город.

31 декабря 1970 года указом президиума Верховного Совета СССР за производственные достижения предприятие было награждено орденом Трудового Красного Знамени.

Однако до недавнего времени его не было обнаружено в заводском музее. Благодаря запросам в различные архивы, награда была найдена. На нынешних торжествах орден прикрепили к полотнищу заводского знамени. Под бурные аплодисменты присутствующих в зале это сделал уважаемый на заводе ветеран - Алексей Афанасьевич Калашников.

Затем лучшим представителям предприятия вручили почетные грамоты и памятные знаки. Завершил торжества праздничный концерт.