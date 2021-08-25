Московские студенты провели флешмоб в поддержку вакцинации

Студенты московских вузов провели на юге Москвы мотивирующий флешмоб. Они устроили состязания - бросали дротики с названиями своих вузов в мишень, стилизованную под изображение коронавируса. Этим они призвали жителей активнее вакцинироваться.

Акцию поддержал член Общественной палаты РФ, руководитель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев. В 2020 году он занимался организацией работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции в рамках Всероссийской акции "Мы вместе" на государственном уровне.

"Нам важно победить коронавирус раз и навсегда. А сделать это можно только добившись коллективного иммунитета. Всеобщая вакцинация - это действительно важно. Но она должна быть добровольной и основанной на информировании о ее эффективности и безопасности", - отметил Евгений Нифантьев.

Он подчеркнул, что сегодня в молодежной среде распространяется множество фейков о возможных негативных последствиях прививок.

"Не разобравшись в теме, блогеры начинают снимать ролики, транслируя ложную информацию о вакцине и запугивая население. На этом фоне очень важно, когда студенты осознанно подходят к вопросам вакцинации и подают пример своим сверстникам", - добавил Нифантьев.