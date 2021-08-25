В тестовом режиме на МЦК запустили двухэтажный поезд. Как отметил у себя "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин, состав будет курировать до 8 сентября, затем пассажиры смогут проголосовать: нужен ли им такой поезд.

"Трудно представить, что всего 5 лет назад МЦК еще не было. Теперь московское центральное кольцо очень популярный и удобный вид транспорта", - написал глава города.

Глава города подчеркнул, что москвичи стали чаще покупать жилье рядом с центральным кольцом. Также МЦК стало центром создания рабочих мест.