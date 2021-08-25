Наталья Сергунина: В Москве открылся первый центр услуг для креативного бизнеса

В столице заработал первый центр услуг для креативного бизнеса. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

- Город создает все необходимые условия для развития креативных индустрий. Речь идет об инфраструктурной, финансовой образовательной и консультационной поддержке, помощи в продвижении продукции, подготовке кадров и так далее. В Москве уже есть один креативный технопарк. Его резиденты могут получить субсидии до 10 миллионов рублей в год на покупку оборудования. Еще несколько творческих пространств рассматриваются как будущие креативные технопарки. А сегодня на территории "Винзавода" открылся первый центр услуг для креативного бизнеса. Он предназначен и для действующих предпринимателей и тех, кто только планирует открыть свое дело в этой сфере".

Всего в Москве действует 17 центров услуг для бизнеса, часть из которых расположена во флагманских офисах "Мои документы". Появление нового центра связано с увеличением креативного сообщества в столице, объединяющего уже около 500 тысяч человек.

Руководитель городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин поделился подробностями: "Новый ЦУБ открыт для широкой аудитории и создает комфортную среду для развития креативных предпринимателей. В центре также можно узнать о существующих мерах поддержки Правительства Москвы и подобрать подходящие".

Посетителям ЦУБа помогут подготовить необходимые документы для создания своего дела, получения субсидий и иных финансовых мер поддержки. Здесь можно узнать информацию о программах обучения для представителей креативных индустрий, подобрать пространство для бизнеса и использовать площадку ЦУБ для проведения деловых переговоров.