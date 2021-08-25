Ненастная погода в Москве продержится до пятницы

В столичный регион северо-западный циклон принес похолодание и дожди. За сутки может выпасть до 5 миллиметров осадков. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

В ночные часы столбики термометра впервые с начала лета опустились ниже отметки +10 градусов, и, как прогнозируют специалисты, днем воздух не прогреется выше +20 градусов в центральной части мегаполиса, а ближе к окраинам еще холоднее: +17...+18 градусов.

- Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы, - рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Днем возможны дожди, местами умеренные. Порывы ветра максимум 10 метров в секунду, содержание кислорода в пределах нормы, атмосферное давление высокое - 750 миллиметров ртутного столба.

Ненастная погода продержится до пятницы, а затем, как ожидается, снова потеплеет до +25 градусов.

Кстати

Экстремально жаркая погода в Москве зафиксирована 25 августа 1897 года - тогда воздух прогрелся до +33,9 градуса. А холоднее всего в этот день было в 1971 году - 2,8 градуса тепла.