Новый сезон в Театре МОСТ откроется "Поминальной молитвой"

Спектакль "Поминальная молитва" по пьесе Григория Горина в постановке Георгия Долмазяна откроет новый сезон в Театре МОСТ. Один из самых кассовых спектаклей театра 26 и 27 августа зрители увидят с новым актерским составом.

"Премьера спектакля состоялась еще в 2017 году, однако в грядущем театральном сезоне она выйдет с обновленным актерским составом. Получается, снова премьера", - отметил художественный руководитель театра Евгений Славутин.

Бывший артист Камерного еврейского музыкального театра Всеволод Гусейнов сыграет Тевье-молочника, артист театра и кино Илья Кожухарь - Менахема-Мендла, режиссер спектакля Георгий Долмазян тоже выйдет на сцену - в роли мясника Лейзера-Волфа.

У "Поминальной молитвы" Театра МОСТ длинная история. Долмазян влюбился в пьесу Григория Горина еще в 1993-м, когда увидел знаменитую ленкомовскую постановку Марка Захарова. Однако создать собственную сценическую версию "Поминальной молитвы" режиссеру удалось только несколько десятилетий спустя.

По словам Георгия Долмазяна, из всех сюжетных линий пьесы главной ему показалась любовная. "Мой спектакль главным образом о любви, - рассказывает режиссер, - о любви двух людей, которым далеко за 70. (Это даже уже не третья молодость!) Мне хотелось разобраться, как мужчина и женщина будут любить друг друга после 20, 30, 40 лет совместной жизни. В пьесе Горина безмерное количество любви и жизни - драматург поднимает темы, которые никогда не потеряют актуальность".

Фото: Предоставлено пресс-службой Театра МОСТ

Действие "Поминальной молитвы" происходит в начале XX века в местечке под названием Анатовка. Русские, евреи, украинцы, поляки - все они просто деревенские жители, которые женятся, помогают друг другу, а если и ссорятся, то очень быстро мирятся. Но политика резко меняется - начинаются еврейские погромы. И вот дружеские отношения соседей портятся - задорные тосты на свадьбе превращаются в похоронный стон.

Дружная семья Тевье-молочника редеет. Дочери отказываются от "выгодных" партий, подысканных родителями. Старшая выходит не за богатого мясника, а за бедного портного, средняя - за киевского студента-революционера Перчика, младшая предает веру отца и отдает руку и сердце православному писарю Федору.

Людмила Давыдова, исполнительница роли Голды, поделилась переживаниями своей героини: "Для меня еврейская семья, изображенная в пьесе, является образцом. И мне как актрисе хочется рассказать, как власть стремится разрушить еврейские традиции и благополучие. С уходом каждой дочери здоровье Голды понемногу ухудшается. На ее глазах рушится семья, самое дорогое, что у нее есть".

В обновленном актерском составе роль Менахема Мендла исполнит Илья Кожухарь. Образ мясника - скорее комичный, но в пьесе Горина юмор так тесно переплетен с трагедией, что, по словам самого артиста, "невозможно определить, где кончается одно и начинается другое". "Роль бедного родственника семьи Тевье - потрясающая в актерском плане. Есть культовый образ Менахема-Мендла, созданный Александром Абдуловым в первой ленкомоской постановке пьесы. Это серьезный вызов для последующих исполнителей. Но в процессе репетиций забываешь о сравнениях и целиком вживаешься в образ. Для меня огромное удовольствие играть подобного персонажа", - объяснил Илья Кожухарь.

Георгий Долмазян не любит делать несколько составов для своих спектаклей. "Обычно я не провожу кастингов, потому что, выбирая постановку, я уже понимаю, какую роль какому актеру предложу, - отмечает режиссер. - Роль и ее исполнитель - это настолько взаимосвязанные вещи, что появление нового человека на сцене - это практически премьерная постановка".

Фото: Предоставлено пресс-службой Театра МОСТ

Но отсутствие второго состава привело к тому, что после внезапной смерти Юрия Матвеевича Огульника, исполнителя роли мясника Лейзера-Волфа, нужно было срочно делать ввод нового актера. Замена артиста - дело не быстрое, поэтому режиссер сам решил сыграть в собственном спектакле (по крайней мере, в ближайших четырех показах). "Как артист я давно не был на сцене - более 15 лет, так что это неоднозначный эксперимент, - шутит Георгий. - Зато никто не знает текст спектакля так хорошо, как я".

"Сначала мы планировали открыть сезон веселой, радостной, жизнеутверждающей постановкой "4 Любы. Оттепель", - с горечью отмечает директор театра МОСТ Ирина Большакова. - Однако очень печальное событие - смерть всеми любимого артиста Юрия Матвеевича Огульника - внесло свои коррективы. 25 августа, на сборе труппы, мы устроим вечер памяти артиста, а сезон откроем "Поминальной молитвой"".

Ирина Большакова также поделилась планами на новый театральный сезон. 1 сентября после долгого перерыва на сцену вновь возвращается "Книга судеб" режиссера Евгения Славутина. Главную женскую роль в спектакле исполняет заслуженная артистка РФ Людмила Давыдова. Ее партнерами станут Евгений Панферов и Анатолий Сафронихин. 23 и 24 сентября состоятся показы премьеры "Достоевская. Сны Анны" в постановке Григория Долмазяна, приуроченной к 200-летнему юбилею русского классика. Кроме спектаклей, на эти дни намечена лекционная программа, посвященная жизни и творчеству Федора Михайловича Достоевского.