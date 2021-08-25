Первого сентября полтора миллиона московских школьников вновь сядут за парты

Образовательная система Москвы, а это около пяти тысяч зданий, готова 1 сентября принять полтора миллиона школьников и учащихся колледжей города. Об этом сообщил вчера на городском педагогическом совете мэр Москвы Сергей Собянин.

Поздравив учителей с наступающим Днем знаний, глава города сказал: "Впереди еще несколько дней, и я надеюсь, что за это время мы наведем марафет, наши школы будут выглядеть празднично, и школьники, и учителя с удовольствием придут на офлайн-учебу".

Педсовет проходил в экспериментальной школе-гиганте на 2, 5 тысячи учащихся, построенной год назад в жилом комплексе "Зиларт" на территории бывшего автозавода "ЗИЛ". Став самой большой школой России, она известна тем, что детей там не просто учат писать и считать. Это настоящий образовательный центр, где помимо обычного набора классов есть школа искусств и IT-полигон, условия для обучения медицинскому и инженерному профилям, углубленному освоению химико-биологических наук и профессиональному изучению металлов. Но в столице она уже не единственная. Еще одна школа-гигант - на 1900 мест, войдет в строй как раз к 1 сентября в районе Левобережный, а в Новой Москве, в Некрасовке, примерно такая же работает уже не первый год. Дело в том, что модернизацией школ город занимается уже не первый год, напомнил Собянин, строя в год порядка 40-50 новых образовательных зданий. Но, по словам мэра, мало перерезать ленточки красивых новостроек. "Я поручаю департаменту образования вместе с директорами провести ревизию наших школьных зданий, - сказал он. - Посмотреть, что и какую программу нужно сформировать для того, чтобы привести в порядок, поднять на современный уровень те из них, что были построены 40-50 лет тому назад, а сейчас морально и физически устарели".

Это нужно прежде всего для того, чтобы школы могли и дальше развивать так называемые предпрофильные классы. "Уже в этом году половина школьников будет иметь возможность учиться в таких классах, - отметил мэр. - Инженерных, медицинских, IT, педагогических, научных и других".

Сам же процесс обучения в школах, надеется градоначальник, пойдет наконец традиционно, за партами. Ситуация с коронавирусом в городе продолжает стабилизироваться - вчера, в частности, выявлено 1458 вновь заболевших, это минимальное количество с апреля.

В столице решено провести ревизию школ, построенных 40-50 лет назад, и модернизировать их, как это делается уже с поликлиниками

Добавляет властям надежды на то, что никто не помешает образовательному процессу, прежде всего то, что более 80% педагогов Москвы уже привились от COVID-19. Поэтому учителям разрешили даже на уроках снять маски. Впрочем, нужны ли они, по мнению мэра, должны решать сами школы, власти лишь перевели это требование из обязательного в разряд рекомендаций. Но все остальные требования, введенные во время пандемии, - термометрию, распределение потоков обучающихся, в школах решено оставить - по мнению учителей, эти меры доказали свою эффективность.

Прямая речь

Ульяна Васиярова, одиннадцатиклассница Школы Центра педагогического мастерства:

- Если в новом учебном году временами будет дистант, я буду даже рада, так как школа от дома находится далеко и много времени уходит на дорогу. У меня же на учебу сейчас большие планы. С 1 сентября я перехожу в другой класс, в котором профильный предмет - русский язык. Хочу лучше овладеть им. Решила также заняться итальянским языком, параллельно совершенствуя английский, испанский и французский.

Елизавета Твердохлебова, мама первоклассницы школы №1409:

- 1 сентября обязательно пойдем с дочкой вместе на первую в ее жизни торжественную линейку. Завяжу ей бант, букет возьмем из дачных астр. Надеюсь, что никакой дистанционной учебы у нее в первом классе не будет. У Маришки был уже плохой опыт подобных занятий по иностранному языку, правда, на тот момент девочке было всего 5 лет. Не думаю, что она доросла до общения с учителем через монитор.

Юрий Тимошенко, отец трех учеников школы №1474:

- Ни для моих третьеклассников Савелия и Михаила, ни для семиклассницы Эллины парадной линейки в честь Дня знаний в школе в этом году не будет. Нам уже об этом сообщили. Просто начнутся уроки. Надеюсь, что это поможет ребятам быстрее втянуться в привычный учебный ритм после долгих каникул.

Подготовила Ирина Огилько