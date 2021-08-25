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25.08.2021 12:10

Почему белгородские ФАПы стоят закрытыми

Текст: Анна Скрипка (Белгород)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 19(8544)
Почти полтора десятка фельдшерско-акушерских пунктов модульного типа должны быть открыты на Белгородчине до конца года. За несколько месяцев предстоит не только смонтировать конструкции зданий, подключить их к инженерным сетям и наполнить нужным оборудованием, но и провести лицензирование. Иначе в 2022 году белгородцы новые ФАПы так и не посетят.

Проблема с возведением фельдшерско-акушерских пунктов тянется уже второй год подряд. Сначала объекты, построенные в минувшем году, не были приняты из-за недостатков, теперь - сложности возникли и с запланированными на год нынешний. Новые ФАПы должны быть открыты как в самых отдаленных от Белгорода районах, так и в его пригороде. Перемен к лучшему в местной медицине ждут жители Губкинского городского округа: хутора Калинин и сел Лопухинка и Чапкино.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
В Пензенскую область поступили автомобили для сельских ФАПов

Открытие ФАПа было так же запланировано в селах Красная Нива и Красное Городище в Волоконовском районе, шебекинском поселке Первомайский, на хуторе Орлов в Вейделевском районе, в селе Ларисовка Чернянского района, ивнянском Новом Поселке, борисовском Богун-Городке, селах Выползово и Набокино под Старым Осколом, а также грайворонском селе Санково и Пуляевке неподалеку от областного центра.

Еще один объект - офис семейного врача в пригородном поселке Дубовое. Микрорайон многоквартирной и частной застройки нуждается в учреждении, однако пока он находится только на стадии проектирования.

Временно исполняющий обязанности начальника департамента строительства и транспорта региона Владимир Базаров назвал главную причину сложностей с вводом ФАПов. По его словам, изначально стоимость каждого объекта была занижена. Каждую модульную конструкцию планировалось приобрести и ввести в эксплуатацию примерно за восемь-десять миллионов рублей, однако их реальная цены - 13-14 миллионов.

Поэтому после правительству области пришлось расторгать контракты, увеличивать финансирование программы, заключать новые договоры и только после этого приступать к непосредственным работам.

Помимо финансирования и аврального темпа возведения белгородские чиновники озаботились еще одним моментом: эстетикой медсооружений. ФАПы, похожие на стандартный частный дом, врио белгородского губернатора Вячеслав Гладков назвал "страшными":

Чиновникам пришлось расторгать контракты и увеличивать финансирование программы

- Я понимаю, что это модульные конструкции. Но представить, что вот это будет в наших кварталах ИЖС...

Он отметил, что в селах и пригородных поселках надо использовать другие проекты и указал на эскизы в стиле хай-тек.

Какими будут новые белгородские ФАПы, увидим совсем скоро: одну часть проблемных объектов планируют открыть до конца августа, вторую - до конца сентября смонтируют, начнут благоустраивать и подключать к коммуникациям.

Тем временем

Строительство инфекционного корпуса Курской областной клинической больницы, который планировали сдать еще в начале лета, затянулось. Теперь региональные власти объявили, что объект будет сдан в сентябре. Председатель областного комитета строительства Роман Денисов напоминает, что за основу был взят проект госпиталя в Татарстане, однако его пришлось скорректировать. Это, а также колоссальный рост цен на строительные материалы и стали причиной затянувшихся работ на объекте.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область

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