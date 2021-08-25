Приговор бывшему сотруднику ФСБ Черкалину вступил в законную силу

Второй Западный окружной военный суд в среду отклонил апелляционную жалобу на приговор бывшему начальнику отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России Кириллу Черкалину.

Ранее военный суд приговорил Черкалина к семи годам колонии за мошенничество и взятки. Его также лишили звания подполковника и госнаград. При этом апелляционная инстанция незначительно изменила приговор, исключив из него упоминания фамилий Столяренко и Бондаренко, проходящих по делу.

Таким образом, приговор вступил в законную силу, и уже в ближайшее время Черкалин может быть этапирован в колонию для отбывания наказания. Защита экс-сотрудника ФСБ и он сам не подавали жалобы на приговор Это сделали другие фигуранты дела, которые требовали отменить приговор в части выплаты потерпевшим предпринимателям 637 млн рублей по гражданским искам.

По данным следствия, Черкалин в 2013-2015 годах получил от бизнесмена 850 тысяч долларов взятки за общее покровительство.