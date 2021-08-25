Роман Романенко призвал россиян провести ночь под звездами

Конец августа - фактически последние дни, когда можно увидеть падающую звезду и загадать желание, сообщил летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

"Метеорный поток Персеиды - самый яркий звездопад лета. Об этом уникальном явлении упоминается еще в древних греческих и китайских летописях. Оно возникает при сгорании в атмосфере роя метеорных тел. Это можно сравнить с поездкой на автомобиле в дождливую погоду, когда капли врезаются в лобовое стекло - так и частицы кометной пыли врезаются в атмосферу Земли на высокой скорости", - пояснил Роман Романенко.

Он напомнил, что в 20-х числах августа метеорный поток наиболее интенсивный: после полуночи и до четырех утра бывает до 100-150 "падающих звезд" в час.

"Сейчас - фактически последние дни, когда можно увидеть падающую звезду и загадать желание. Поэтому рекомендую всем запастись горячим чаем, выехать на 30-40 километров за город, найти открытую местность и провести ночь под звездами. Чем дальше от населенных пунктов, тем меньше светового загрязнения - и тем больше падающих звезд можно увидеть", - добавил летчик-космонавт.

Для наблюдения за звездопадом не нужны специальные оптические приборы: ни телескоп, ни бинокль. Метеоры можно и фотографировать: достаточно оставить фотоаппарат на большой выдержке, и получатся треки частиц на фоне звездного неба.