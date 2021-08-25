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25.08.2021 02:40
Рубрика: Экономика

Северный речной вокзал и Южное Тушино связал водный маршрут

Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 192(8543)
После почти 15-летнего перерыва в городе запустили регулярный речной трамвайчик по маршруту Северный речной вокзал - Захарково. Теперь в любой день с утра до вечера жители Южного и Северного Тушина могут перебраться на другой берег канала имени Москвы по воде, сэкономив не меньше 30 минут по сравнению с метро или авто. Причем обойдется эта речная прогулка всего в 42 рубля. Одними из первых новый транспорт испытали корреспонденты "РГ".
На маршруте работает "Москва-1" - на таких трамвайчиках часто проводят речные экскурсии. Фото: Сергей Михеев На маршруте работает "Москва-1" - на таких трамвайчиках часто проводят речные экскурсии. Фото: Сергей Михеев
На маршруте работает "Москва-1" - на таких трамвайчиках часто проводят речные экскурсии. Фото: Сергей Михеев

В будний день, несмотря на раннее утро, переправу у Северного речного вокзала ждали человек 20. Ребята из команды трамвайчика сказали, что бывает и больше, но они могут взять на борт за один раз только 150 пассажиров. Сейчас маршрут обслуживает единственное судно "Москва-1". Обычный речной трамвайчик, на каких часто проводят экскурсии по Москве-реке. Пенсионерка Зинаида Конышева - одна из пассажирок рейса - рассказала, что о запуске маршрута узнала от детей, которые живут на Флотской улице. "Сама я живу в Южном Тушине и раньше к детям ездила на метро больше часа в одну сторону, - продолжала женщина. - Сейчас хватает 45 минут. И время экономится, и дорога приятная - речной трамвай не сравнить с вагоном подземки".

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В первый рейс от речного вокзала трамвайчик уходит в 7 часов утра - на переправу ему требуется 20 минут, еще 10 - стоянка у причала Захарково, в обратный путь - в 7.30. И так весь день - каждый час отправление от речного вокзала, а в половину от Захарково. С 13 до 15 часов перерыв, последний рейс - в 8 вечера. За проезд можно заплатить картой "Тройка" или любым другим способом - 42 рубля, как в метро.

"В 2007 году речную переправу от Северного речного вокзала на другой берег закрыли из-за плохого состояния причалов, - напомнил глава департамента транспорта Максим Ликсутов. - Благодаря решению мэра о реставрации вокзала и прибрежной инфраструктуры сегодня мы смогли вернуть москвичам речной маршрут до Южного Тушина. Почти на 14 лет движение этого маршрута остановилось и единственный путь на другую сторону был через наземный транспорт и метро. Теперь жители районов Левобережный и Южное Тушино сэкономят в пути до 50 минут".

Уже в следующем году в столице планируется запустить целую сеть регулярного речного транспорта - он охватит больше районов и сможет работать круглый год. Трамвайчик у речного вокзала проработает в этом сезоне до конца навигации, так что если кто хочет его испытать - надо спешить.

Проезд, как и в любом городском транспорте Москвы, можно оплатить картой "Тройка"

Кстати, уже пользуется маршрут популярностью у туристов и отдыхающих. Многие приезжают на Северный речной вокзал, чтобы полюбоваться на его архитектуру и интерьеры, посидеть в знаменитом ресторане "Волга-Волга", посмотреть на очередную экспозицию музея транспорта Москвы, а потом идут прокатиться на речном трамвае. Дело в том, что причал Захарково расположен возле парка Южное Тушино. Там можно и просто прогуляться, и покататься на велосипеде, и посетить, например, настоящую подводную лодку. Она - часть расположенного здесь Музея Военно-Морского флота, причем на субмарину можно не только просмотреть снаружи, но и сходить на экскурсию внутрь. А еще прямо на берегу стоит экраноплан "Орленок" - уникальная машина, на которую у советской армии были большие планы. После изучения парка и музея можно снова на трамвайчике вернуться к речному вокзалу. Так что этот маршрут - не только доступный транспорт, но и своеобразный туристический аттракцион.

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