Шойгу дал ряд поручений после осмотра авиационных новинок на "Армии-2021"

В среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл на подмосковный аэродром Кубинка. Здесь он осмотрел авиационную часть экспозиции международного военно-технического форума "Армия-2021".

Главе военного ведомства продемонстрировали перспективные образцы авиационной техники и новейшего вооружения, разработанного для Воздушно-космических сил (ВКС) России. В частности, министру показали модернизированный вертолет Ка-52М совместно с авиационными крылатыми ракетами "изделие 305".

Также он осмотрел перспективную полевую технико-эксплуатационную часть для выполнения войскового ремонта авиационной техники и авиадвигатели отечественного производства. Затем министр обороны подошел к вертолету Ми-26Т2В, оборудованному медицинскими модулями, а также посмотрел вертолеты Ка-226Т, Ми-28НМ, Ми-28НМ, Ми-8МТВ5-М, Ми-38Т, многофункциональные самолеты Л-410 различных модификаций, новейший учебный самолет УТС-800. По итогам осмотра министр дал ряд конкретных поручений. В частности, он поставил задачу продолжить совершенствование бортового оборудования вертолета Ка-52М "Аллигатор". Шойгу пояснил, что экипаж должен иметь возможность решать боевые задачи, не заходя в зону поражения ракетами противника, дальность действия которых увеличивается.

Главком ВКС Сергей Суровикин доложил министру, что представленный в экспозиции Ка-52М - одна из двух машин, которые находятся на государственных испытаниях. Он отметил, что пилоны вертолета подготовлены для использования ракет "Атака", "Вихрь" и "Вихрь-М". "С дальностью поражения 4-6 километров - "Атака", 8 - "Вихрь" и 10 километров - "Вихрь-М". То есть машина способна поражать противника любым унифицированным средством", - сказал Суровикин. Министр поинтересовался, когда Ка-52М будет оснащаться ракетами "Вихрь-М". "В 2022 году ставим на вертолет", - ответил главком.

Экипаж должен иметь возможность решать боевые задачи, не заходя в зону поражения ракетами противника, дальность действия которых увеличивается

При осмотре новейшего учебного самолета УТС-800 отечественного производства Шойгу поставил задачу в ноябре поднять его в воздух, а в 2022-м - завершить испытания.