Статус "Московский врач" с начала года получили более 100 специалистов

Еще 108 медиков получили почетный статус "Московский врач". Среди новых обладателей специалисты в области дерматовенерологии, ультразвуковой диагностики, неонатологии, эндокринологии и других.

Больше всего "Московских врачей" в городе теперь среди дерматовенерологов - 22. В тройке также специалисты ультразвуковой диагностики и неонатологи - 18 и 12 человек соответственно. Всего сложный экзамен в этот раз сдали специалисты по 15 специальностям.

Наталья Заторская, завфилиалом, врач-дерматовенеролог Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы, уже ставшая "Московским врачом" так прокомментировала свое желание получить этот почетный статус:

"Каждый человек ищет пути самоутверждения прежде всего в профессии, которую он сознательно для себя выбирает. Для себя я выбор сделала еще в далеком детстве, когда решила выбрать профессию врача. Но я считаю, что врач - это не просто профессия, а призвание. Врач должен быть не только чутким и внимательным к пациентам, но и обязан иметь высокую квалификацию, постоянно самосовершенствоваться и расширять свои знания, чтобы быстро принимать решения в критических ситуациях, назначать современное лечение пациентам. Это большая ответственность за жизнь и здоровье пациента. В эпоху научного прогресса ежедневно появляется новая научная информация, меняются стандарты и подходы к лечению. Нужно постоянно следить за инновациями, непрерывно обучаться и повышать свой профессиональный уровень. Наше руководство постоянно мотивирует и формирует стимулы для повышения квалификации врачей и профессионального роста. С появлением проекта "Московский врач" у всех нас - московских врачей-дерматовенерологов - появилась уникальная возможность проверить свои знания, опыт, право подтвердить свое профессиональное мастерство. Для нас, медиков, получение статуса "Московский врач" - это еще и форма признания высокого профессионализма и компетентности, а также инструмент карьерного роста и повышения оплаты труда, что тоже немаловажно".

Напомним, прежде чем получить статус "Московский врач", специалисты сдают сложный экзамен из прохождения тестирования, сдачи практических навыков и решения ситуационных задач.

"Путь врача, а особенно неонатолога очень непрост. Это большая работа над собой в плане организации и воспитания в себе самообладания, сдержанности, умения чувствовать маленького пациента и, конечно же, огромное чувство эмпатии как к малышу, так и к его маме и папе. Багаж знаний со студенческой скамьи, приумноженный в течении многолетней работы, и тот опыт, который я приобрела, работая в здравоохранении города Москвы, в частности, в своей любимой детской больнице имени З.А Башляевой, оказали мне неоценимую услугу в достижении высокого звания "Московский врач". И, конечно же, мои родители, руководство и коллеги отделения, которые всегда были рядом и вдохновили меня на это непростое мероприятие. В эпидемию COVID-19 я, к сожалению, потеряла самого близкого человека, свою маму, которая была со мной с самого начала и всегда вселяла в меня ту уверенность в себе. Было непросто сдавать все этапы, зная, что ее больше нет, но ради памяти мамы я преодолела себя и победила", - рассказала новая обладательница статуса "Московский врач", заведующая неонатологическим отделением N2 ДГКБ им. З.А. Башляевой Елена Беленович.

Теперь в столице работает уже более 1500 "Московских врачей". Ознакомиться с пробными тестовыми заданиями и подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте проекта.