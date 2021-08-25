Тверским учителям выплатят по 10 тысяч рублей

Тверские власти выплатят учителям средних школ и колледжей региона, воспитателям детских шагов по 10 тысяч рублей. Другие сотрудники образовательных учреждений получат по 5 тысяч рублей. Об этом губернатор Игорь Руденя объявил на августовской педагогической конференции.

- Несмотря на пандемию коронавируса вы воспитывали наших детей, проводили уроки, реализовывали программы дополнительного образования, - приводит слова губернатора его пресс-служба. Директору Мирновской школы Клавдии Стредининой объявлена благодарность президента. Знаком "Во благо земли Тверской" награждена преподаватель колледжа Юлия Сеничева. Руденя вручил знаки "Почетный работник просвещения РФ", министерские почетные грамоты.

По нацпроекту "Демография" в регионе с 2018 года построено семь новых детских садов. Еще шесть планируется ввести в строй до конца 2021 года. В 2022-м стартует программа комплексного ремонта школ - он пройдет в 49 тверских СОШ.