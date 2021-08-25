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25.08.2021 09:18
Рубрика: Общество

В столичной студии "ДЭЗ N 5" учат делать фантастическое из реального

Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Неделя № 193(8544)
В канун нового учебного года в Москве открылась запись детей в кружки и секции дополнительного образования.
Маттео Коммонара планирует в будущем заниматься техникой. Фото: Константин Завражин Маттео Коммонара планирует в будущем заниматься техникой. Фото: Константин Завражин
Маттео Коммонара планирует в будущем заниматься техникой. Фото: Константин Завражин

Скажу сразу: недостатка в них в столице нет. Перечень на официальном портале мэра и правительства Москвы предлагает на выбор более 130 тысяч самых разных кружков, начиная от традиционных пения-танцев и до экзотических вроде саберфайтинга, или боя на световых мечах. И вот на таком фоне живет маленькая художественная студия с неромантичным названием "ДЭЗ N 5", в которую, чтобы попасть, бывает, надо отстоять очередь в течение 5-7 лет. Случается даже, что беременные мамы записывают туда своего еще нерожденного ребенка. Чем же эта студия, в которой преподаватели работают бесплатно, так привлекает родителей?

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...Прежде чем оформлять двор дома 4 по Измайловскому проезду возле галереи "Измайлово", 8-летний москвич Маттео Коммонара, сын русской галеристки и итальянского бизнесмена, изучил историю района Лефортово, биографию Франца Лефорта, узнал, что сподвижник Петра сделал здесь, например, первую оранжерею в Москве. Маттео создал барельеф Лефорта (металлический каркас, стрейч-пленка, ткань, краска) в окружении цветов, украсивший фасад Музея истории Лефортово.

Это была одна из точек проекта "Московское Двороведение", темы, которую студия "ДЭЗ N 5" сделала в союзе с Московским музеем современного искусства и объединением "Выставочные залы Москвы". Студийцы, вслед за Маттео, заселили несколько московских дворов их воображаемыми героями, и кроме Лефорта там возникли грустный нарисованный дворник-узбек в цветах, на стену залез инопланетянин Крыс, а во дворе ММСИ встали строгие пенопластовые старушки в сарафанах - сторожевых будках, родившиеся в голове студийки Полины Дорогой.

Недавняя выставка "ДЭЗ N 5" "Жизнь замечательных вещей" в Музее Москвы тоже была полна неожиданностей.

Экспонаты выставки: машина-неваляшка, думная мебель, записыватель секретов

Вот, например, "от всего спасающий жилет mk12". С ним сразу забываешь про проблему "рук не хватает". Тут манипулятор, забрасывающий сумку на твое плечо, еще один - делать селфи или просто телефон подержать. Гнездо для пульта от телевизора, тонометр, а за спиной еще ранец-робот - чтоб поговорить, если скучно.

Рядом - "Думная мебель", стулья, напоминающие Тянитолкая из "Айболита". Садишься на скамейку-антилопу, облокачиваешься о голову животного и задумываешься о важном.

"Машина-неваляшка", "Записыватель для секретов", "Успокойники", "Переводчик для понимания животных"... Все практично, продумано до последней кнопки, все имеет смысл.

Сбывающиеся мечты

Когда в середине 80-х молодой архитектор Михаил Лабазов в обмен на помещение для мастерской взялся заниматься с детьми в художественной студии при ДЭЗ N 5 на 1-й Брестской, он не стал рисовать с ними античные слепки. В "ДЭЗ N 5" с самого начала учат придумывать - и помогают делать из придуманного, пусть даже и самого фантастичного, реальные, а не нарисованные вещи. Используя самый реальный, простой и доступный материал - скотч, проволоку, фанеру, поролон, пищевую пленку, ржавые железки и т.п. И этого достаточно, чтоб соорудить, например, "Школовоз", велосипед с домиком для комфортных поездок в школу. Или "Антидождь" - большой прозрачный зонт-кабинку на колесиках.

Архитектор Александр Егоров: Мы не вмешиваемся в творчество, а лишь издали восхищаемся идеями ребят. Фото: Константин Завражин

Оставалось только придумывать темы, чтоб ребятам было интересно придумывать объекты. За 30 с лишним лет существования "ДЭЗа" Лабазов и собравшаяся вокруг него компания друзей, архитекторов и дизайнеров придумали десятки тем по самым разным поводам. "Полезные памятники Пушкину" была посвящена юбилею поэта. "Плавсредства" - просто наступающему лету. "Краткая иллюстрированная энциклопедия будущего" стала своего рода антологией самых неожиданных проектов для последующих поколений. А еще дети сооружали "Компактные убежища для любимого занятия", конструировали "Двойников первой необходимости", "Урны к Новому году".

Каждая тема заканчивается выставкой, за время существования студии их были десятки - в Центре дизайна ArtPlay, "Аптекарском огороде", ГЦСИ, Музее кино, Галерее AZ, Музее природы Бурятии, Красноярском музейном центре...

Фото: Александр Корольков/РГ
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На выставку "Жизнь замечательных вещей" объект "Кровать, которая сама себя заправляет" Маттео Коммонара попал обычным для студии путем: отвечая на вопросник к теме, Маттео назвал такую кровать в числе своих несбыточных на тот момент "мечт". Потом были наброски, сначала небольшой приблизительный, потом цветной и точный, в задуманную величину, потом макет, максимально соответствующий наброску...

Преподаватели в студии, не вмешиваясь в творческий процесс, издали восхищаются замыслами своих подопечных, приближаясь к ним только для того, чтобы вместе, еще в наброске, прикинуть, какой материал выбирать, а в ходе воплощения замыслов - где какой каркас ставить, какими хомутами крепить и т.д. Автору проекта может потребоваться и просто физическая помощь: каркас кровати Маттео сколачивал с преподавателем, они вместе прибивали к нему матрас, а потом парень из занятия в занятие строчил на швейной машинке подушки и наволочки. Все своими руками - "и это было так приятно...".

По-дружески

... Мастерская "ДЭЗа" находится стенка в стенку со зрительным залом МДСТ "Дом" в Овчинниковском переулке, в 5 минутах от "Новокузнецкой". Длинный рабочий стол, антресоль, кругом макеты работ, рулоны бумаги, на стенах афиши концертов.

На вопрос об экономическом и юридическом статусе "ДЭЗ N 5" Михаил Лабазов отвечает коротко: "Нас нет". Тут все неформально в принципе: у студии и вправду нет юридического лица, нет бухгалтерии, помещение принадлежит дружественному "Дому", с "ДЭЗа" просят лишь за коммуналку, которую родители оплачивают в складчину, как и расходные материалы для объектов - все те же скотч и фанеру. Преподаватели - все та же компания друзей, в свободное от работы время в свое удовольствие занимающихся с детьми, многие из выпускников - ставших архитекторами, физиками, математиками, художниками, - уже привели сюда своих детей и сами преподают в студии.

Маттео записали в студию еще в животе мамы, а студийцем он стал в 7 лет: больше 40-45 детей педагоги просто не "поднимут", а расширяться "ДЭЗ N 5" не собирается, превращать хобби в бизнес тут не планируют. Автор "Кровати, которая сама себя заправляет" хочет в будущем заняться системами мягкой посадки и "вообще техникой".

Прямая речь
Фото: Екатерина Бибикова
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Александр Мелик-Пашаев, главный научный сотрудник Лаборатории психологии одаренности Психологического института РАО:

Творчество - это норма человеческого существования, условие психологического здоровья в течение всей жизни. У каждого есть некая энергия души, которая стремится реализоваться в том или ином направлении, и если ребенок лишен творческого опыта, если энергия его души не находит приемлемого, социально одобряемого выхода, то это имеет самые тяжелые психологические и социальные последствия в его жизни. В детстве самый успешный, гарантированный способ приобрести опыт творчества - это заниматься искусством. И вовсе не для того, чтобы стать профессионалом, а чтобы понять, что ты можешь создавать то, что никто, кроме тебя, не создаст.

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