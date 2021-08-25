В канун нового учебного года в Москве открылась запись детей в кружки и секции дополнительного образования.

Скажу сразу: недостатка в них в столице нет. Перечень на официальном портале мэра и правительства Москвы предлагает на выбор более 130 тысяч самых разных кружков, начиная от традиционных пения-танцев и до экзотических вроде саберфайтинга, или боя на световых мечах. И вот на таком фоне живет маленькая художественная студия с неромантичным названием "ДЭЗ N 5", в которую, чтобы попасть, бывает, надо отстоять очередь в течение 5-7 лет. Случается даже, что беременные мамы записывают туда своего еще нерожденного ребенка. Чем же эта студия, в которой преподаватели работают бесплатно, так привлекает родителей?

Лефорт, Крыс и другие

...Прежде чем оформлять двор дома 4 по Измайловскому проезду возле галереи "Измайлово", 8-летний москвич Маттео Коммонара, сын русской галеристки и итальянского бизнесмена, изучил историю района Лефортово, биографию Франца Лефорта, узнал, что сподвижник Петра сделал здесь, например, первую оранжерею в Москве. Маттео создал барельеф Лефорта (металлический каркас, стрейч-пленка, ткань, краска) в окружении цветов, украсивший фасад Музея истории Лефортово.

Это была одна из точек проекта "Московское Двороведение", темы, которую студия "ДЭЗ N 5" сделала в союзе с Московским музеем современного искусства и объединением "Выставочные залы Москвы". Студийцы, вслед за Маттео, заселили несколько московских дворов их воображаемыми героями, и кроме Лефорта там возникли грустный нарисованный дворник-узбек в цветах, на стену залез инопланетянин Крыс, а во дворе ММСИ встали строгие пенопластовые старушки в сарафанах - сторожевых будках, родившиеся в голове студийки Полины Дорогой.

Недавняя выставка "ДЭЗ N 5" "Жизнь замечательных вещей" в Музее Москвы тоже была полна неожиданностей.

Экспонаты выставки: машина-неваляшка, думная мебель, записыватель секретов

Вот, например, "от всего спасающий жилет mk12". С ним сразу забываешь про проблему "рук не хватает". Тут манипулятор, забрасывающий сумку на твое плечо, еще один - делать селфи или просто телефон подержать. Гнездо для пульта от телевизора, тонометр, а за спиной еще ранец-робот - чтоб поговорить, если скучно.

Рядом - "Думная мебель", стулья, напоминающие Тянитолкая из "Айболита". Садишься на скамейку-антилопу, облокачиваешься о голову животного и задумываешься о важном.

"Машина-неваляшка", "Записыватель для секретов", "Успокойники", "Переводчик для понимания животных"... Все практично, продумано до последней кнопки, все имеет смысл.

Сбывающиеся мечты

Когда в середине 80-х молодой архитектор Михаил Лабазов в обмен на помещение для мастерской взялся заниматься с детьми в художественной студии при ДЭЗ N 5 на 1-й Брестской, он не стал рисовать с ними античные слепки. В "ДЭЗ N 5" с самого начала учат придумывать - и помогают делать из придуманного, пусть даже и самого фантастичного, реальные, а не нарисованные вещи. Используя самый реальный, простой и доступный материал - скотч, проволоку, фанеру, поролон, пищевую пленку, ржавые железки и т.п. И этого достаточно, чтоб соорудить, например, "Школовоз", велосипед с домиком для комфортных поездок в школу. Или "Антидождь" - большой прозрачный зонт-кабинку на колесиках.

Архитектор Александр Егоров: Мы не вмешиваемся в творчество, а лишь издали восхищаемся идеями ребят. Фото: Константин Завражин

Оставалось только придумывать темы, чтоб ребятам было интересно придумывать объекты. За 30 с лишним лет существования "ДЭЗа" Лабазов и собравшаяся вокруг него компания друзей, архитекторов и дизайнеров придумали десятки тем по самым разным поводам. "Полезные памятники Пушкину" была посвящена юбилею поэта. "Плавсредства" - просто наступающему лету. "Краткая иллюстрированная энциклопедия будущего" стала своего рода антологией самых неожиданных проектов для последующих поколений. А еще дети сооружали "Компактные убежища для любимого занятия", конструировали "Двойников первой необходимости", "Урны к Новому году".

Каждая тема заканчивается выставкой, за время существования студии их были десятки - в Центре дизайна ArtPlay, "Аптекарском огороде", ГЦСИ, Музее кино, Галерее AZ, Музее природы Бурятии, Красноярском музейном центре...

На выставку "Жизнь замечательных вещей" объект "Кровать, которая сама себя заправляет" Маттео Коммонара попал обычным для студии путем: отвечая на вопросник к теме, Маттео назвал такую кровать в числе своих несбыточных на тот момент "мечт". Потом были наброски, сначала небольшой приблизительный, потом цветной и точный, в задуманную величину, потом макет, максимально соответствующий наброску...

Преподаватели в студии, не вмешиваясь в творческий процесс, издали восхищаются замыслами своих подопечных, приближаясь к ним только для того, чтобы вместе, еще в наброске, прикинуть, какой материал выбирать, а в ходе воплощения замыслов - где какой каркас ставить, какими хомутами крепить и т.д. Автору проекта может потребоваться и просто физическая помощь: каркас кровати Маттео сколачивал с преподавателем, они вместе прибивали к нему матрас, а потом парень из занятия в занятие строчил на швейной машинке подушки и наволочки. Все своими руками - "и это было так приятно...".

По-дружески

... Мастерская "ДЭЗа" находится стенка в стенку со зрительным залом МДСТ "Дом" в Овчинниковском переулке, в 5 минутах от "Новокузнецкой". Длинный рабочий стол, антресоль, кругом макеты работ, рулоны бумаги, на стенах афиши концертов.

На вопрос об экономическом и юридическом статусе "ДЭЗ N 5" Михаил Лабазов отвечает коротко: "Нас нет". Тут все неформально в принципе: у студии и вправду нет юридического лица, нет бухгалтерии, помещение принадлежит дружественному "Дому", с "ДЭЗа" просят лишь за коммуналку, которую родители оплачивают в складчину, как и расходные материалы для объектов - все те же скотч и фанеру. Преподаватели - все та же компания друзей, в свободное от работы время в свое удовольствие занимающихся с детьми, многие из выпускников - ставших архитекторами, физиками, математиками, художниками, - уже привели сюда своих детей и сами преподают в студии.

Маттео записали в студию еще в животе мамы, а студийцем он стал в 7 лет: больше 40-45 детей педагоги просто не "поднимут", а расширяться "ДЭЗ N 5" не собирается, превращать хобби в бизнес тут не планируют. Автор "Кровати, которая сама себя заправляет" хочет в будущем заняться системами мягкой посадки и "вообще техникой".

Прямая речь

Александр Мелик-Пашаев, главный научный сотрудник Лаборатории психологии одаренности Психологического института РАО:

Творчество - это норма человеческого существования, условие психологического здоровья в течение всей жизни. У каждого есть некая энергия души, которая стремится реализоваться в том или ином направлении, и если ребенок лишен творческого опыта, если энергия его души не находит приемлемого, социально одобряемого выхода, то это имеет самые тяжелые психологические и социальные последствия в его жизни. В детстве самый успешный, гарантированный способ приобрести опыт творчества - это заниматься искусством. И вовсе не для того, чтобы стать профессионалом, а чтобы понять, что ты можешь создавать то, что никто, кроме тебя, не создаст.