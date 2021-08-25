В Москве "черные банкиры" обналичили полмиллиарда рублей

Двое очень продвинутых в финансовых вопросах мужчин организовали в Москве незаконную кредитную организацию. Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что подпольный банк обналичивал деньги клиентов за вознаграждение в 10 процентов от суммы. Деньги поступали на счета подконтрольных мошенникам фирм-однодневок.

Оперативники считают, что на счета этих фейковых предприятий поступило около 465 миллионов рублей. То есть, "черные банкиры" заработали более 9 миллионов рублей.

Пока задержаны и взяты под домашний арест двое мужчин. Их обвинили в незаконной банковской деятельности. Кроме того, 55-летнего организатора подпольного банка обвиняют в неправомерном обороте средств платежей.