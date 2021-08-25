Незрячие москвичи выпустили духи, которые своим необычным ароматом покоряют страну.

Секретами мастерства они готовы делиться с горожанами в лаборатории, открывшейся в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". Всего за один мастер-класс здесь можно узнать не только историю парфюмерии, но и создать собственный аромат, получив на память флакон духов, баночку крема, санитайзер для рук или диффузор для дома.

Запах свободы

Ученые давно доказали, что с потерей зрения у человека обостряются другие органы чувств: осязание, слух, обоняние. Не редкость, когда слабовидящие или незрячие становятся лучшими специалистами в массажных кабинетах, а кто-то, благодаря отличному слуху, талантливо настраивает музыкальные инструменты. Вот только нос почему-то до сих пор оставался не у дел. "Для меня было очевидно, что незрячие с их тонким обонянием могут быть лучшими парфюмерами", - рассказала "РГ" Екатерина Зинченко, основательница парфюмерного бренда Pure Sense. Ее с детства привлекали ароматы, а когда появилась возможность, отправилась учиться парфюмерному мастерству в Грассе, на юго-восток Франции, где производят композиции для международных брендов духов. Екатерина сразу решила не сама создавать ароматы, а запустить социальный проект, который поможет научить этому искусству слепых.

"Все началось два года назад, с публикации объявления об этом проекте в соцсетях, - вспоминает она. - Незрячие и слабовидящие благодаря специальным аудиопрограммам и клавиатуре их активные пользователи. На предложение сделать из них парфюмеров я за сутки получила около 60 откликов. Спустя время в проекте остались только трое - люди с интересом к миру ароматов, которые готовы тратить свое время и энергию на новую профессию и долго работать в этой сфере".

Обучение незрячих парфюмеров заняло полгода, а на создание собственных ароматов потребовалось еще около трех месяцев. Затем - еще полгода на поиск поставщиков сырья из разных стран и на производство.

Чего не хватает москвичам?

Анастасия Вислобокова, ведущая мастер-класса "Шипровый аромат" в Кузьминках, рассказывает про составляющие духов. Например, предлагает участникам соединить лаванду и мяту, затем понять, что получится, а далее во флакон добавить еще один компонент уже на свое усмотрение. Слушая ее, не подумаешь, что всего два года назад девушка и понятия не имела обо всех тонкостях этого ремесла. "Я тоже думала, что, например, цитрусовый аромат - это просто запах свежести. Оказалось же, что он имеет десятки граней, которые парфюмер обязан знать, чтобы правильно сочетать с другими компонентами духов. В итоге может получиться, например, не просто запах мандарина, а только-только очищенного или полежавшего фрукта, а может быть, запах мандаринового сока", - продолжает Анастасия.

Девушке 24 года, с рождения у нее недостаточно зрения для чтения и письма. Но ей это не мешает уверенно идти по жизни. Окончив школу-интернат N1 для обучения и реабилитации слепых, поступила в медколледж и стала профессиональным массажистом. Сейчас учится в университете на психолога и работает оператором в кол-центре.

Александр Яшин: "Мы нуждаемся не в жалости, нам нужны рабочие места"

"Мне всегда было интересно, как делается парфюмерия, я мечтала о большой коллекции духов, - рассказала она "РГ". - В вузах на парфюмера не учат, и я начала искать информацию о курсах в интернете. Но занятия оказались безумно дорогими - пара уроков стоит порядка 50 тысяч рублей. Конечно, мне такое удовольствие не по карману".

Узнав о социальном проекте, девушка сразу записалась на встречу. На лекции и практические занятия вместе с другими ребятами ходила дважды в неделю. Изучали компоненты, вместе с технологом разбирали ароматические группы. Создание собственного аромата началось с поиска идеи. Ребята решили провести опрос в интернете и спросить у людей, каких чувств, состояний не хватает москвичам. Оказалось, что большинству чаще всего не хватает одного и того же - спокойствия, вдохновения, свободы. Так появились названия трех ароматов: Freedom ("Cвобода"), Inspiration ("Вдохновение") и Serenity ("Спокойствие").

Компот с кокосом

Анастасия занялась поиском формулы "Вдохновения" и сразу определила три ее компонента: мята, клубника и зеленый чай. Она делала ту же работу, что и зрячий парфюмер, за исключением того, что не смешивала компоненты собственноручно - помогал технолог. "У нас работает нос, а технолог - это наши руки и глаза, он собирает составляющие в пробирки", - делилась она.

Еще один участник проекта - Александр Яшин создал аромат "Спокойствие". Кажется, ему под силу все - парень говорит на восьми языках, преподает русский и литературу китайцам, в совершенстве владеет польским. "Просто я умею планировать время", - объяснил он свой секрет.

Как и Анастасии, Александру еще до проекта было интересно, как создаются ароматы. Признается, что до выпуска парфюма был долгий путь. Вспоминает, как его аромат тестировали на разных людях и кому-то он напомнил запах утреннего города, а кому-то компот с кокосом, говорит, это происходит потому, что на каждом человеке парфюм раскрывается индивидуально.

Для Александра важно, что теперь он сам более уверенно чувствует себя в целом в жизни: "Мне приходилось оказываться в ситуациях, когда на меня смотрели просто как на инвалида с тростью. Чаще всего работодателей интересует не красный диплом, не то, какие стажировки прошел незрячий человек. А вы сами дошли до офиса или вас нужно домой проводить?" - сетует Александр. Он рад, что им удалось лишний раз показать обществу, что у незрячих много способностей и перспектив для трудоустройства: "Мы нуждаемся не в жалости, нам нужны рабочие места".

Нахимичили

Все ароматы, которые создали ребята, унисекс - подходят и мужчинам, и женщинам. Они произведены по международным стандартам на французском сырье и разлиты в английские флаконы с печатью на стекле со шрифтом Брайля, чтобы каждый незрячий человек мог прочитать название.

Сейчас эти ароматы можно купить в магазинах косметики, салонах красоты, в интернет-магазинах, на выставках по всей стране. Обычно москвичи сначала покупают пробники, а после знакомства с необычными духами нередко возвращаются за флаконом. За каждый проданный флакон, по договору авторского права, парфюмеры получают деньги - в месяц у каждого из них выходит около 50 тысяч рублей.