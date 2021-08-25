В Москве перевели в электронный вид еще три госуслуги для семей с детьми

Власти Москвы приняли решение о переводе в электронный вид еще трех государственных услуг в социальной сфере, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. В частности, с 25 августа на портале mos.ru можно подать заявление на получение компенсации на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными. Раньше его подавали в бумажном виде в отдел соцзащиты по месту жительства.

С февраля 2020 года у семей с новорожденными появился выбор: получить подарочный набор "Наше сокровище" либо компенсационную выплату в размере 20 тысяч рублей. Денежная компенсация оказалась востребованным вариантом. В прошлом году её выбрали более 60% обратившихся родителей, а в этом уже получили свыше 54 тысяч москвичей.

Популярность сохраняет и подарочный набор "Наше сокровище". Он состоит из 44 предметов для ухода за малышом. С 1 января 2018 года, когда в столице начали вручать этот подарок, по август 2021 года выдано более 270 тысяч комплектов. Для жителей других регионов, родивших ребенка в Москве, сохраняется прежний порядок обращения за компенсационной выплатой в центр государственных услуг "Мои документы".

Еще одна услуга, которую будут оказывать в электронном виде начиная с 2021/2022 учебного года на портале mos.ru, это подача заявления на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в городских и муниципальных образовательных организациях по программам дошкольного образования.

Решение о выплате компенсации будет приниматься в режиме онлайн сразу после подачи электронного заявления, тогда как раньше на рассмотрение бумажного заявления уходило несколько дней. Перевод услуги в электронный вид позволит снять часть административной нагрузки с сотрудников образовательных учреждений. В год за этой услугой обращаются более 300 тысяч москвичей.

Компенсация части родительской платы на детей, посещающих частные и ведомственные детские сады, по-прежнему будет выплачиваться на основе традиционных заявлений на бумажном носителе, подаваемых в образовательные организации.

С 25 августа 2021 года на портале mos.ru московские семьи могут подать и заявление на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Федеральная ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка была введена с 1 января 2018 года. Выплачивается она до достижения ребенком возраста 3 лет.

Размер выплаты равен установленной в Москве величине прожиточного минимума для детей за второй квартал 2020 года - 15 450 рублей. В текущем году выплату получают родители 51 тысячи детей. При обращении за выплатой в электронном формате москвичи могут одновременно подать заявления на получение и других детских пособий.

Упрощение получения социальных выплат для семей с детьми в столице - часть системной работы по модернизации и повышению доступности государственных услуг в Москве, подчеркнули в пресс-службе мэра и правительства столицы.