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25.08.2021 09:50
Рубрика: Власть

В Москве пройдет IV Форум социальных инноваций регионов

Текст: Вадим Сергеев

Традиционный форум социальных инноваций регионов пройдет с 9 по 11 сентября в столичном Гостином дворе. Организаторы запланировали больше 40 лекций и дискуссий с участием экспертов мирового уровня.

Фото: iStock
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"Главной темой этого года станут вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг 8 основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего", - рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Каждый день на форуме будет работать выставка инновационных проектов в социальной сфере. Здесь гости смогут познакомиться с новыми возможностями образования, в том числе для людей старшего возраста, поговорить с карьерными менеджерами, пройти психологические экспресс-консультации и многое другое. Для участия в деловой программе приглашены топовые спикеры из 13 стран мира: России, США, Израиля, Великобритании, Германии, Швейцарии, Франции, Нидерландов.

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