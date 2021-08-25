В Москве впервые сыграли свадьбу под землей

Где только москвичи не женятся! В особняках, музеях, театрах, на стадионах... А теперь сыграть свадьбу можно и в метро. Причем ночью, чтобы церемония не мешала поездам и людям, которые просто едут на работу или с работы.

Как правило, у большинства москвичей подземка ассоциируется с шумными поездами, дорогой на работу и многолюдьем в час пик. Но есть и другие, для которых метро - место встречи, романтических свиданий и любви с первого взгляда. Именно таким и видят метрополитен супруги Максим и Екатерина Козловы. Спускаться под землю им приходится чаще других, правда, не в качестве пассажиров, пара работает в подземке. Екатерина - инженер-технолог в службе связи, а Максим - электромеханик. Но за долгие годы работа под землей им не надоела и не стала менее привлекательной. Едва услышав по радио объявление об открытии станции "Маяковская" для регистрации брака, они тут же приняли решение именно под сводами этой старейшей станции узаконить свои отношения. "Мы давно задумывались о свадьбе, но все как-то оттягивали. Новость про регистрацию в метро послужила для нас знаком, что пора и расписаться надо именно здесь", - вспоминает Екатерина.

Горожане могут заключить брак на стадионе, в театре, музее, а теперь еще и в метро

Буквально через пару дней Катя и Максим отправились с заявлением во Дворец бракосочетания N 1, указав дату 21 августа. "Вскоре нам сообщили, что в этот день, а точнее в ночь на 22 августа, можно расписаться на "Маяковской". Мы были рады и стали готовиться: купили костюм и платье, позвали близких друзей встретить с нами рассвет", - продолжает Екатерина. И делится воспоминаниями, как это было: вместо шума поездов на "Маяковке" зазвучал вальс Мендельсона. В роскошном зале самой красивой станции - нарядные гости и бдительные сотрудники подземки в своих неизменных оранжевых жилетках. Вместе с будущим супругом они приветствуют невесту, которая спускается по эскалатору. Ну а дальше все как в ЗАГСе: влюбленные говорят заветные слова и обмениваются кольцами. И, наконец, фотосессия - в новеньком поезде "Москва".

Напомню, всего в столице для молодоженов доступно более 30 необычных площадок.