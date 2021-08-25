В Москве впервые сыграли свадьбу под землей

Новости

Представитель талибов заявил о хороших отношениях с Китаем и Россией 02:48
Вильфанд заявил, что до конца августа в ЦФО будет "чудо, а не погода" 02:22
Ученые оценили вероятность госпитализации у непривитых от COVID-19 01:56
Рогозин подтвердил догадки о неслучайном появлении "дырки" на МКС 01:28
Женская сборная РФ по хоккею крупно проиграла американкам на ЧМ 00:48
"Бенфика", "Янг Бойз" и "Мальме" вышли в групповой раунд ЛЧ 00:40
Талибы запретили вывоз из страны долларов и исторических ценностей 00:24
"Реал" сделал предложение "ПСЖ" о покупке Мбаппе 24.08.2021
Определились четвертьфиналисты ЧМ по пляжному футболу 24.08.2021
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно подобрать школьный рюкзак 24.08.2021
"Лион" предложил "Зениту" 11 млн евро за Азмуна 24.08.2021
Мамаев поделился подробностями развода с женой Аланой 24.08.2021
Мутко рассказал, что поможет остановить рост цен на жилье 24.08.2021
Аксаков: Специальные счета для соцвыплат можно выделить в отдельный класс 24.08.2021
СМИ: Байден допустил продление миссии США в Афганистане 24.08.2021
Роналду намерен перейти в "Манчестер Сити" в нынешнее трансферное окно 24.08.2021
Проценко объяснил, почему в России нет коллективного иммунитета 24.08.2021
МИД РФ: Москва обеспокоена отступлением Ирана от условий "ядерной сделки" 24.08.2021
Абрамченко назвала причину разлива нефти под Новороссийском 24.08.2021
В среду Москву накроют ливни с градом 24.08.2021
В Подмосковье ночью похолодает до + 1 градуса 24.08.2021
Путин наградил гимнастку Аверину и своего спецпредставителя Шматко 24.08.2021
Утверждена предвыборная программа "Единой России" 24.08.2021
Медведев: "Единая Россия" выступает за ежегодное увеличение МРОТ 24.08.2021
Умер барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс 24.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
25.08.2021 02:30
Рубрика: Общество

В Москве впервые сыграли свадьбу под землей

Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 192(8543)
Где только москвичи не женятся! В особняках, музеях, театрах, на стадионах... А теперь сыграть свадьбу можно и в метро. Причем ночью, чтобы церемония не мешала поездам и людям, которые просто едут на работу или с работы.

Как правило, у большинства москвичей подземка ассоциируется с шумными поездами, дорогой на работу и многолюдьем в час пик. Но есть и другие, для которых метро - место встречи, романтических свиданий и любви с первого взгляда. Именно таким и видят метрополитен супруги Максим и Екатерина Козловы. Спускаться под землю им приходится чаще других, правда, не в качестве пассажиров, пара работает в подземке. Екатерина - инженер-технолог в службе связи, а Максим - электромеханик. Но за долгие годы работа под землей им не надоела и не стала менее привлекательной. Едва услышав по радио объявление об открытии станции "Маяковская" для регистрации брака, они тут же приняли решение именно под сводами этой старейшей станции узаконить свои отношения. "Мы давно задумывались о свадьбе, но все как-то оттягивали. Новость про регистрацию в метро послужила для нас знаком, что пора и расписаться надо именно здесь", - вспоминает Екатерина.

Горожане могут заключить брак на стадионе, в театре, музее, а теперь еще и в метро

Буквально через пару дней Катя и Максим отправились с заявлением во Дворец бракосочетания N 1, указав дату 21 августа. "Вскоре нам сообщили, что в этот день, а точнее в ночь на 22 августа, можно расписаться на "Маяковской". Мы были рады и стали готовиться: купили костюм и платье, позвали близких друзей встретить с нами рассвет", - продолжает Екатерина. И делится воспоминаниями, как это было: вместо шума поездов на "Маяковке" зазвучал вальс Мендельсона. В роскошном зале самой красивой станции - нарядные гости и бдительные сотрудники подземки в своих неизменных оранжевых жилетках. Вместе с будущим супругом они приветствуют невесту, которая спускается по эскалатору. Ну а дальше все как в ЗАГСе: влюбленные говорят заветные слова и обмениваются кольцами. И, наконец, фотосессия - в новеньком поезде "Москва".

Напомню, всего в столице для молодоженов доступно более 30 необычных площадок.

Аналитики подсчитали средние расходы на свадьбу в России

В регионах Общество Семья и дети Общество Ежедневник Образ жизни Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин заявил о возможности впервые в истории России решить жилищный вопрос
Рогозин подтвердил догадки о неслучайном появлении "дырки" на МКС
Собянин предложил отменить масочный режим для учителей на уроках
СК из-за водной блокады Крыма возбудил уголовное дело об экоциде
За что мы будем помнить барабанщика Rolling Stones Чарли Уоттса
Мужчины получили право на общение с внебрачными детьми
Как избежать катастрофического для людей изменения климата на планете