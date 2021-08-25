В Москве завершились работы по реконструкции 12 водоемов

Завершились работы по реконструкции двенадцати столичных водоемов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он подчеркнул, что пруды в Москве являются важной составляющей формирования городской среды.

"Они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей, - рассказал заммэра. - Чтобы обеспечить надлежащее содержание городских водоемов, специалисты регулярно проводят их обследование, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции". Такие списки составляются ежегодно с учетом пожелания жителей. На всех 12 благоустроенных прудах в рамках проектов полностью привели в порядок и отремонтировали береговые укрепления, очистили дно от ила. На некоторых объектах создали водоупорный слой для постоянного поддержания уровня воды. Привели в порядок береговую линию. Помимо уже благоустроенных объектов, в настоящее время идут работы еще на 15 прудах.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что перечни водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируются ежегодно с учетом мнения горожан.