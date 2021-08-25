В Подмосковье вандалы разгромили автобусную остановку

Ночью в дежурную часть Крюковского отдела полиции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск поступили сообщения от местных жителей о том, что компания молодых людей громко слушает музыку и разбивает стекла на автобусной остановке в поселке Голубое.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что полицейские доставили в отдел двоих местных жителей 22 и 27 лет, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". С задержанных взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.