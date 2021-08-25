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25.08.2021 18:53
Рубрика: Экономика

В столице к 1 сентября нарисуют 37 новых граффити

Текст: Ирина Огилько
За несколько лет в столице из трех тысяч граффити на стенах домов осталось всего 750. Но к сентябрю к этому числу добавятся 37 новых объектов. Что это за рисунки, зачем ими решили украсить городские стены, легко ли было их согласовать, расскажем в этом материале.
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Основным цензором граффити в столице является - межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений при департаменте ЖКХ Москвы. В нее входит семь департаментов, включая профильный - коммунальный. Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в 2021 году комиссия согласовала нанесение более 100 граффити, при этом новых из них всего 37. Остальные - это давно сделанные известные работы, не первый год украшающие стены домов. Среди них, например, портрет Марины Расковой - летчицы и героя Великой Отечественной войны, балерины Плесецкой и другие. Все новые работы размещены не на жилых домах, а на технических объектах, трансформаторных подстанциях. Инициатором их росписи стала Объединенная энергетическая компания (ОЭК).

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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- В каждом районе столицы около 300 трансформаторных подстанций. Эти типовые постройки стоят в жилых кварталах. И по опыту скажу, что их сравнить можно с чистыми холстами для любителей нанести различные надписи или даже рекламу, - рассказывает "РГ" начальник отдела по контролю строительных работ ОЭК Артем Ющенко. - Чтобы не бороться с вандалами и не платить штрафы за "размещение рекламы", мы решили пригласить художников.

Совместно придумали север и северо-восток отдать под тему палеонтологии. Здесь на стенах подстанций художники рисуют динозавров, найденных на территории страны. На юго-западе и западе Москвы - на стенах подстанций рисуют известных деятелей науки и спорта. Например, на улице Обручева, 22, сейчас создают граффити с изображением ученого и схематичным маршрутом его путешествия в 13,6 тыс. километров. При этом, чтобы узнать, что он привез из путешествия, нужно навести телефон на нарисованный здесь же QR-код. Такие коды есть на каждом рисунке. По словам Ющенко, благодаря рисункам и кодам, объекты не только помогают бороться с вандалами, но и расширяют кругозор прохожих.

"Самое сложное - это вопрос согласования таких работ. Мы отбираем адреса, разыгрываем конкурс на подрядные работы. А дальше два-три месяца идут согласования, - рассказывает Ющенко. - Из 37 проектов этого года три дополнительно пересогласовывали".

Как рассказал "РГ" граффитист и руководитель проекта "Украсим город" Филипп Гаврилов, они не первый год сотрудничают с энергетиками и раскрашивают городские стенки. "За судьбой каждой работы мы следим. Доля испорченных вандалами картин - меньше одного процента, - рассказывает Гаврилов. - При этом отзывов от жителей - сотни, они благодарят за то, что сделали картинку и отвадили хулиганов. Гарантия на качество лакокрасочного покрытия у нас два года, а держится изображение до 10 лет. В плохую погоду не работаем, дождь и ветер - основные наши враги". Как считает художник, такие поверхности можно интегрировать в контекст городской среды, использовать при благоустройстве. Ведь порой бывает так: территория чистая, ухоженная, а техническая будка разрисована нецензурными словами. А могла бы с граффити стать ориентиром.

Однако, судя по количеству утвержденных городом граффити, компании не спешат тиражировать этот положительный опыт. Связано это, как считают специалисты, со сложным процессом согласования. Например, в департаменте транспорта Москвы, проводя конкурс на роспись светофорных будок, вовсе ни с кем не согласовывают эскизы. Но и сами граффити долго не держатся - их закрашивают все те же коммунальные службы.

Фото: instagram.com/spektr.space
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Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы, обращений от частных лиц в комиссию не поступает, основными заказчиками нанесения граффити являются (кроме энергетиков) управы и префектуры. "Они выбирают одну из утвержденных в городе тем: изображения выдающихся личностей, исторические события, наука, спорт и искусство. Но чаще эти работы связаны с темой Великой Отечественной войны, - пояснили "РГ" в пресс-службе ведомства. - После создания эскиза, нужно собрать ряд документов".

Самое сложное, это принести подписи более половины собственников дома или получить согласие собственника, если дом нежилой. Затем затратным будет получение технического заключения о состоянии стены дома, на которой планируется нанесение рисунка. Получают его в лицензионных компаниях. К пакету документов нужно приложить пояснительную записку с проектом и подать заявление в департамент ЖКХ Москвы. Шесть столичных ведомств будут рассматривать предложение в течение 30 рабочих дней. Если вопрос решится положительно, художник может приступать к рисунку строго с 1 апреля по 1 ноября, при уличной температуре не ниже +10 градусов. Регламентированы и сроки нанесения граффити: закрасить площадь до 500 кв. м. можно за неделю, а если более тысячи кв.м. - за три недели. Выполненную работу утверждает та же комиссия.

Несмотря на сложности, в Объединенной энергетической компании уже начали подготовку к будущему году. Планируется еще украсить около 35 технических объектов. А вот будут ли предложения от других структур, пока не ясно.

Кстати, больше всего граффити на технических объектах юго-востока столицы, здесь их более 130. Большинство жилых домов украшают граффити в центре и на севере, где их по 14 в каждом.

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