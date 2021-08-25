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25.08.2021 02:22
Рубрика: Общество

Вильфанд заявил, что до конца августа в ЦФО будет "чудо, а не погода"

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Последняя неделя августа в центре европейской части России будет по-летнему теплой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

Фото: iStock
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Согласно прогнозу, 25 августа в Москве небольшая облачность, во второй половине дня город накроет атмосферный фронт, который принесет с собой сильный ветер, ливни и град. Воздух прогреется до +20 градусов.

В четверг также ожидается дождь. С пятницы атмосферное давление начнет расти, облаков на небе станет меньше, выглянет солнце. Температурный фон превысит климатическую норму на 4-5 градусов: ночью 12-15 градусов, днем 23-25 градусов.

"Такая температура задержится на все выходные, а в понедельник превысит отметку в 25 градусов. Это чудо, а не погода!" - сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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