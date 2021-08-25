Жилому дому в центре Москвы вернули львов

При реставрации фасада в рамках капремонта доходному дому в Пожарском переулке вернули маскароны с изображением львов. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе фонда капитального ремонта Москвы.

Четырехэтажный дом в Пожарском переулке, 9 общей площадью чуть более 2,5 тысячи квадратных метров был построен в 1908 году по проекту архитектора Петра Ушакова. Дом является объектом культурного наследия Москвы. И вот почему - здание богато украшено различными резными элементами: пилястрами, портиками, грифонами. Но основное внимание привлекают маскароны львов. На фасаде их четыре, и только один сохранился в хорошем состоянии. Именно он и стал образцом для утраченных львов. Для этого льва сняли, тщательно очистили и отреставрировали незначительные сколы. Все авторские штрихи и неровности полностью сохранены. По этой маске была изготовлена силиконовая форма, а в качестве материала для создания новых маскаронов решили использовать современный гипс.

Новые львы - максимально точная копия старых в их лучшие годы.

"Специалисты также отреставрируют фриз с изображениями грифонов, замковые камни над окнами, парные пилястры, - рассказал заместитель гендиректора ФКР Москвы Павел Рябоненко. - Отреставрируем карнизы, двухколонные портики входной группы и металлические ограждения балконов. Для максимальной сохранности все поверхности обработают безопасным защитным составом". По словам специалистов, дом давно требовал капитального ремонта, ведь последний раз ремонтники здесь были в 1970-1980-х годах.

К слову, дом известен тем, что в 1920-е годы здесь жили актеры братья Иван и Михаил Москвины, их квартиру посещали многое известные современники, в том числе актер Борис Щукин.

Напомним, что всего в программу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы вошло 383 объекта культурного наследия. Сейчас капитальный ремонт проводится в 114 жилых дома-памятниках, в 14 из которых - с реставрацией. Работы над каждым требуют индивидуального подхода и более тщательной подготовки. Все участвующие в работах организации имеют лицензию Министерства культуры РФ, что гарантирует привлечение аттестованных специалистов.