Жители воронежских сел отказались платить за вывоз мусора

Конфликт между селянами и региональным оператором по обращению с ТКО назрел в Воронежской области. Пожилые люди не выносят мусор и не оплачивают квитанции. Компания же исправно выставляет им счета. У некоторых семей долг копится с прошлого декабря. Граждане обратились к президенту, указав, что законодательство не учитывает реалии жизни в глубинке, а значит, должно быть изменено. В ситуации разбиралась "РГ".

Селяне не понимают, что им сдавать в мусор: пищевые отходы - в компост, старые вещи - в печку...Вещи все складывались в кучу: на дрова или сжег и удобрил почву. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Мусора нет

В ноябре 2020-го жители сел Журавка и Подколодновка Богучарского района впервые получили квитанции на оплату вывоза ТКО. Уличных контейнеров у них нет, мусоровоза никто не видал - люди решили, что произошла ошибка. В начале декабря появился КамАЗ, куда предлагалось бросать мешки с бытовыми отходами.

- Мусоровоз ездит пустой, понимаете? Молодежь новой услугой пользуется - они по-другому живут. Бабушки же просто не понимают, что им в этот мусорный пакет класть, за все время ни фантика к машине не вынесли, - объяснил местный житель Михаил Пащенко. - Очистки, обрезки, объедки, трава выполотая - в компост. Банки стеклянные из года в год под закрутки идут. Бумага и старые вещи - в печку... Летом костры разводить нельзя, но ветки и подобные отходы всегда складывались в кучу за огородом: поздней осенью ты их аккуратно сжег и золой удобрил почву.

Людей смутило и то, что договора с ними никто не заключал. На сайте регоператора - ГУП "Облкоммунсервис" - 30 ноября появилось предложение об этом. Но условий и обязанностей сторон селянам никто не разъяснял.

- Мы нигде не ставили подписи, услугой не пользуемся. А по умолчанию считается, что мы ее потребляем. Квитанции приходят, и нас искусственно делают "образователями отходов", должниками и злостными нарушителями экологии, - удивляются они. - В год плата составляет 1170 рублей с каждого прописанного жильца. Для села, где работа зачастую сезонная или не на полную ставку, деньги существенные.

Богучарские жители ратуют за здравый смысл. Те, кто много лет ведет подсобное хозяйство, понимают, какие отходы могут идти на корм скотине и птице, какие - на удобрение. Стекло и металл используются при ремонте и строительстве либо сдают на приемные пункты. Там за вторсырье еще и доплачивают... А теперь выходит, что нужно купить полиэтиленовый пакет и сдать все для захоронения.

Не пользоваться услугой регионального оператора нельзя, не платить за нее тоже нельзя

"Когда на полигоне мусор горит или разлагается, отравляя воздух и воду, это разве более цивилизованная утилизация, чем у нас? - недоумевают в Журавке. - СанПиН запрещают сжигать листья в населенных пунктах. Смет надо вывозить на полигоны. Для села - полный абсурд. У нас участки от 10 до 50 соток. Трава растет не по дням, а по часам. Если так дело пойдет, то люди перестанут косить и убирать листву, пусть этим занимаются региональные операторы..."

Обязанность есть

"Облкоммунсервис" на наш запрос не ответил. В правительстве региона пояснили, что это предприятие приступило к работе в качестве регионального оператора по обращению с ТКО с 1 января 2020 года, но в селах Богучарского района его услуги, действительно, стали доступны лишь в декабре. К этому моменту были определены места накопления отходов, графики вывоза и маршруты спецтехники. Учитывая, что квитанции пришли раньше, департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области направил регоператору уведомление о перерасчете.

"В соответствии с частью 5 статьи 30 ЖК РФ и статьей 210 Гражданского кодекса собственник жилого дома несет бремя его содержания, в связи с чем обязан обеспечивать обращение с ТКО путем заключения договора с региональным оператором, - отметили в департаменте. - Оформлять договор письменно при этом не обязательно, так как он является публичным. При наличии конклюдентных действий (потребитель складирует ТКО, а регоператор их вывозит) договор считается заключенным в типовой форме".

Услуга по обращению с отходами подлежит оплате независимо от того, каким способом их накапливают. Законодательство предусматривает бестарный сбор, когда мусор принимают в пакетах.

"Единственным законным способом обращения с ТКО является их передача регоператору, - подчеркнули чиновники. - Сжигание всех видов отходов на территории домовладений и в мусоросборниках запрещается. Это прописано в статье 18 ФЗ N 96 "Об охране атмосферного воздуха". Запрещено также складирование, захоронение и хранение ТКО в местах, не предназначенных для этих целей, а также передача юридическим или физическим лицам, не относящимся к региональным операторам".

Возможны ли вариации?

Выходит, не пользоваться услугой регионального оператора нельзя, не платить за нее тоже нельзя. Можно ли в таком случае доказать, что реальный объем мусора у вас гораздо ниже, чем установлено нормативом?

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды, член Союза женщин Альбина Дударева предложила гражданам обратиться к местным властям, чтобы оценить эффект от использования компостных куч:

- Можно в порядке эксперимента посчитать, сколько отходов идет в компост, и за счет этого снизить норматив накопления ТКО. В 2019 году так сделали в Белгородской области. Провели исследования, ввели правила оформления перехода на раздельный сбор мусора. Владельцам компостных ям норматив снизили. Очень хорошая практика: сельские жители превращают пищевые остатки в удобрение, повышая плодородие земель и уменьшая свой платеж за вывоз мусора.

В правительстве Воронежской области, впрочем, заявили, что вводить отдельные тарифы для жильцов, имеющих компостные ямы или печное отопление, не планируется: "Норматив накопления ТКО для жителей индивидуальных домов в сельских поселениях уже снижен по сравнению с тем, который применялся ранее".

По мнению Альбины Дударевой, на снижение тарифа может повлиять и режим вывоза мусора.

- Периодичность рейсов установлена Роспотребнадзором, но регоператорам очень накладно посылать машины в дальние поселки по этой норме. Нужен транспорт на местах, контейнеры для накопления мусора и возможно, установка пресс-компакторов, чтобы минимизировать логистические расходы, - отметила эксперт.

Прямая речь

Елизавета Борисова, юрист ГК "Европейская юридическая служба":

- Согласно закону "Об отходах производства и потребления" (пункт 4 статьи 24.7) собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с регоператором, в зоне деятельности которого образуются эти отходы и находятся места их накопления.

Такой договор носит характер публичной оферты. Его проект размещается на сайте регионального оператора. Заключить договор можно также в офисе компании. В соответствии с Правилами обращения с ТКО, если потребитель не направил регоператору заявку и документы, то договор на оказание услуг считается заключенным и вступает в силу на 16-й рабочий день после публикации на официальном сайте.

Отказаться от услуг регионального оператора нельзя. Возможность самостоятельной утилизации ТКО в печи законом не предусмотрена.

Если у вас не установлены контейнеры для мусора, вы вправе направить жалобу на нарушение регоператором условий лицензии по обращению с отходами I-IV классов опасности - в Росприроднадзор или в орган местного самоуправления. При отсутствии оборудованной контейнерной площадки и (или) емкостей для сбора мусора также обращайтесь в управление Роспотребнадзора.

Если в субъекте РФ заключено соглашение с региональным оператором и утвержден единый тариф на его услуги, оказывать их по общему правилу может только он. У собственника отходов возникает обязанность оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТКО (согласно пункту 1 статьи 24.6, пунктам 2 и 4 статьи 24.7 ФЗ N 89, части 8 статьи 23 ФЗ N 458). Заключить договор с регоператором, в частности, обязаны собственники помещений в многоквартирных домах и частных домовладений, а также юрлица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие там деятельность.

Если в вашем регионе не выбран оператор по обращению с ТКО и не установлены единые тарифы на его услугу, вывозить мусор могут любые юридические лица и ИП, у которых есть соответствующая лицензия (согласно пункту 30 части 1 статьи 12 ФЗ N 99 "О лицензировании отдельных видов деятельности"). Учтите, что ваши договоры с ними будут действовать до момента заключения договора на вывоз ТКО с региональным оператором. Это предусмотрено частью 6 статьи 23 закона N 458-ФЗ.

Лицо, в результате деятельности которого образуются отходы, может быть привлечено к ответственности: за отсутствие договора - по статье 6.35 КоАП РФ, за нарушение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами - по статьям 8.2 - 8.2.3 КоАП.