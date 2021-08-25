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25.08.2021 20:47
Рубрика: Общество

Добровольцы очистят Новую Землю и якутский Тикси от мусора

Текст: Юлия Гарднер, Татьяна Сухановская ("Российская газета", Якутия - Архангельская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8545)
Морской порт и береговую линию залива Булункан приведут в порядок вместе с волонтерами участники экспедиции проекта "Чистая Арктика", которые прибыли в якутский поселок Тикси. Генеральную уборку проведут добровольцы-экологи и на Новой Земле.
На арктическом архипелаге предстоит собрать 200—300 тонн техногенного мусора. Фото: Татьяна Сухановская На арктическом архипелаге предстоит собрать 200—300 тонн техногенного мусора. Фото: Татьяна Сухановская
На арктическом архипелаге предстоит собрать 200—300 тонн техногенного мусора. Фото: Татьяна Сухановская

Раньше в Тикси располагались промзоны крупных предприятий. Там остались остовы кораблей, бочки и прочий хлам. На первом этапе добровольцам предстоит убрать 15 тонн металлолома и других отходов. Все они пойдут на переработку. Сначала мусор доставят баржой по реке Лена - до станции Нижний Бестях. Оттуда на поезде отправят либо в Амурскую область, либо в Череповец. Эта экспедиция только начало - до 2024 года из Тикси предстоит вывезти около 100 тысяч тонн лома, создать для него пункты приема и проработать логистические решения в труднодоступных районах. Авторами проекта "Чистая Арктика" стали капитан ледокола "50 лет Победы" Дмитрий Лобусов и капитан ледокола, Герой Труда Российской Федерации Геннадий Антохин. В начале июня Дмитрий Лобусов выступил с манифестом, предложив провести "большую арктическую уборку". Инициаторы надеются, что общими усилиями удастся облагородить Арктику.

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Еще одна экспедиция добровольцев ушла из Архангельска - на борту судна "Михаил Сомов". Акцию организовали общественное движение "Чистый Север - чистая страна" и губернаторский центр Поморья "Вместе мы сильнее". Новая Земля должна показаться прямо по курсу "Сомова" уже через несколько дней. Всего на архипелаг отправились пять волонтеров из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Волгоградской областей, Подмосковья и Пермского края. Среди них - океанологи, общественники и даже писатель: Владимир Матвеев пишет в жанре фэнтези, а в интервью журналистам признался, что очень надеется найти на Новой Земле новые сюжеты.

Правда, если у него на это останутся силы: задача перед ребятами поставлена тяжелая в прямом значении слова - на острове Южный архипелага Новая Земля им предстоит собрать и подготовить к утилизации 200 - 300 тонн техногенного мусора, скопившегося здесь во время его промышленного освоения в прошлом веке. Волонтерам дали на это два месяца. После чего весь металлолом, "украшающий" сегодня берега острова Южный (как правило, ржавые топливные бочки), вывезут на материк.

Эту работу проделает знаменитый полярник "Михаил Сомов", который, "попробовав на зуб" Антарктиду, уже более двадцати лет бороздит Севморпуть: доставляет все самое необходимое на арктические станции Гидрометслужбы и возит научные экспедиции от Архангельска до острова Врангеля.

Авторами проекта "Чистая Арктика" стали капитаны ледоколов Дмитрий Лобусов и Геннадий Антохин 

Как сообщила "РГ" пресс-секретарь Северного управления гидрометслужбы Елена Иляхунова, августовский рейс не станет исключением - вместе с волонтерами в Арктику отправлены строители, а также модули для нового здания гидрометеостанции Малые Кармакулы (это, кстати, первая в России станция, где начали выполняться регулярные метеонаблюдения).

Уже через две недели "Михаил Сомов" вернется, а волонтеры... останутся. Их планируется вывезти с Новой Земли в Архангельск через два месяца следующим арктическим рейсом легендарного судна.

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