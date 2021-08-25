На Чукотке ограничения из-за COVID-19 продлили до конца сентября

В Чукотском автономном округе до 30 сентября продолжит действовать запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещения, введенный для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Продолжат действовать и другие "антиковидные" ограничения.

В общественных местах граждане должны носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию

"До конца сентября жители Анадыря, Певека, Билибино и поселка Угольные Копи после приезда на Чукотку для допуска к работе должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. Ограничение не распространяется на работников, которые выходят на работу после 14 дней с момента прибытия в регион", - сообщили в пресс-службе правительства ЧАО.

Обязательное экспресс-тестирование теперь должны проходить те, кто прилетает из других регионов в аэропорты Анадыря и Певека, а после следует в другие населенные пункты Чукотки. Это требование также действует для вахтовиков, прибывающих чартерными рейсами на территорию Билибинского района. Не проходить такое тестирование могут граждане, завершившие вакцинацию, недавно переболевшие коронавирусом либо имеющие свежую справку об отсутствии инфекции.

На сегодняшний день в регионе официально подтверждено 1430 случаев COVID-19. 1223 пациента выздоровели. Больше 21 тысячи человек поставили прививку от коронавируса, из них более 19 тысяч полностью прошли вакцинацию.