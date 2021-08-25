На Камчатке браконьеры незаконно выловили больше тонны крабов

В Камчатском крае браконьеры незаконно выловили 1,3 тонны краба, чем причинили ущерб свыше семи миллионов рублей водным биоресурсам.

Улов на рыболовном судне МРС-150-316 пограничники проверили во время государственного контроля промысла морских биологических ресурсов.

"Выяснилось, что на борту МРС, кроме законно добытых 17 тонн трески, наваги и камбалы, находятся упакованные в мешки 773 особи камчатского краба, общим весом более 1300 килограммов, а также около 180 килограммов обработанных конечностей камчатского краба", - сообщили ТАСС в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району.

Документов на добычу краба капитан предоставить не смог. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".