На вулканах Эбеко и Шивелуч произошли пепловые извержения

Утром 25 августа на курильском вулкане Эбеко и камчатском Шивелуче зарегистрированы выбросы пепла.

"Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска на острове Парамушир, высота пеплового выброса составила до 3,7 километра над уровнем моря", - заявили специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВИС) ДВО РАН.

По данным вулканологов из Северо-Курильска, пепловый шлейф разнесло ветром на 10 километров к юго-востоку от исполина. Продолжает действовать оранжевый код для авиации в районе Эбеко.

Камчатский вулкан Шивелуч утром 25 августа выбросил парогазовый столб с примесью пепла на высоту более 3,5 километра, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"Парогазовый шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние 100 километров в сторону Камчатского залива", - уточнили в пресс-службе.

На пути распространения шлейфа из пара и газа населенных пунктов нет. Нет в районе вулкана и зарегистрированных туристических групп.

По данным ИВИС ДВО РАН, Шивелуч после длительного "молчания" стал проявлять активность. Сотрудники Ключевской вулканостанции постоянно наблюдают за исполином.