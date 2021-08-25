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25.08.2021 04:05
Рубрика: Общество

На вулканах Эбеко и Шивелуч произошли пепловые извержения

Текст: Александр Филимоненко

Утром 25 августа на курильском вулкане Эбеко и камчатском Шивелуче зарегистрированы выбросы пепла.

На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой три километра

"Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска на острове Парамушир, высота пеплового выброса составила до 3,7 километра над уровнем моря", - заявили специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВИС) ДВО РАН.

По данным вулканологов из Северо-Курильска, пепловый шлейф разнесло ветром на 10 километров к юго-востоку от исполина. Продолжает действовать оранжевый код для авиации в районе Эбеко.

Камчатский вулкан Шивелуч утром 25 августа выбросил парогазовый столб с примесью пепла на высоту более 3,5 километра, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"Парогазовый шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние 100 километров в сторону Камчатского залива", - уточнили в пресс-службе.

На пути распространения шлейфа из пара и газа населенных пунктов нет. Нет в районе вулкана и зарегистрированных туристических групп.

По данным ИВИС ДВО РАН, Шивелуч после длительного "молчания" стал проявлять активность. Сотрудники Ключевской вулканостанции постоянно наблюдают за исполином.

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