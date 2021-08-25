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25.08.2021 21:00
Рубрика: Происшествия

Началась проверка авиакомпании после крушения вертолета в Курильское озеро

Текст: Дина Непомнящая ("Российская газета", Камчатский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8545)
Проверку авиакомпании "Витязь-Аэро", которой принадлежал вертолет Ми-8, рухнувший в Курильское озеро, начала комиссия Росавиации под руководством заместителя руководителя Олега Сторчевого.

Эксперты собираются досконально разобраться в том, были ли приняты все необходимые меры, чтобы избежать трагедии.

Фото: ТАСС
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- По итогам работы комиссии будут сделаны выводы о возможных сроках возобновления перелетов, - рассказал губернатор региона Владимир Солодов, отметив, что важно как можно быстрее стабилизировать авиасообщение на Камчатке, однако в то же время безопасность людей остается на первом месте.

Напомним, что авиакатастрофа с Ми-8 произошла 12 августа. На борту вертолета находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Благодаря тому, что на место быстро прибыли сотрудники Кроноцкого заповедника, удалось спасти восемь человек. Они получили тяжелые травмы и были срочно доставлены в реанимацию краевой больницы. Еще семь пассажиров и командир экипажа погибли. Чтобы достать со дна озера их тела, понадобились глубоководные аппараты минобороны и помощь водолазов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Само воздушное судно обнаружили на расстоянии около 500 метров от берега на глубине 120 метров. Утечки топлива не было. Вертолет не смогли поднять до сих пор. Чтобы сделать это, планируют привлечь военных и соорудить понтонные конструкции.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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