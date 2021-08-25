Правительство Приамурья создает современную образовательную среду

В Амурской области открылся Центр непрерывного повышения педагогического мастерства (ЦНППМ). Здесь учителя школ, преподаватели учреждений профобразования, воспитатели детских садов и руководители учебных заведений смогут пройти независимое профессиональное тестирование и определить недостающие навыки для дальнейшей работы.

- Качество образования школьников напрямую зависит от качества работы педагогов. Современный учитель должен уметь выстраивать индивидуальные образовательные маршруты детей, использовать растущий потенциал цифровых технологий, применять передовые педагогические практики. В связи с этим задача нового центра - помочь учителям выявить свои сильные стороны и профессиональные пробелы, выстроить индивидуальные маршруты для формирования необходимых компетенций, - прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Общая площадь ЦНППМ - 350 квадратных метров. В центре обустроены лекторий, медиатека, коворкинг-пространство, кабинеты тьюторинга, студия видеозаписи, многофункциональная аудитория и другие зоны. Ежегодно здесь смогут обучаться до десяти процентов учителей Амурской области, которых сегодня в регионе около восьми тысяч.

- Центр создан при Амурском областном институте развития образования. Нужно отметить, что курсы повышения квалификации и курсы переподготовки, проводимые АмИРО, будут не дублировать работу нового центра, а дополнять ее. Если в институте на протяжении уже 70 лет ведутся групповые курсы повышения квалификации и переподготовки, то новый центр - это место, где педагог может в индивидуальном порядке проработать свою траекторию профессионального развития, - подчеркнула ректор института развития образования области Валентина Калита.

Занятия в ЦНППМ уже начались. В течение четырех дней научные сотрудники МГУ им. М.В. Ломоносова проведут для 70 представителей управленческих команд и школьных коллективов из Белогорска и Зеи лекции и практикумы по теме "Проектный менеджмент в условиях новых государственных стратегий развития образования".

По словам московских специалистов, центры непрерывного повышения педагогического мастерства во всех регионах (в этом году их стало 118) объединятся в единую федеральную структуру, где педагоги смогут дистанционно повышать уровень профессионализма, обмениваться опытом с коллегами со всей страны.

- Большинство амурских педагогов получили образование много лет назад в советской системе. И переучивать их не надо, ведь традиции образования и сумма знаний, которую передает учитель детям, остались прежними. Тем не менее жизнь не стоит на месте, меняются технологии преподавания, и сегодня педагогу необходимо научиться ими владеть, - отметила зампред регионального правительства - министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

ЦНППМ создан в Амурской области в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", на это направлено 11 миллионов рублей. Его услугами можно пользоваться бесплатно и на добровольной основе.

Новыми методиками и инструментами преподаватели Приамурья овладевают и в Центре подготовки и развития современных компетенций и технологий педагогической сферы. Эта площадка по подготовке педагогов, обладающих знаниями в сфере цифровых образовательных технологий и способных учить детей в рамках инновационных форм, открыта в Благовещенском государственном педуниверситете в феврале этого года. Такой центр - единственный на Дальнем Востоке и имеет межрегиональное значение.

- В Амурской области по нацпроекту "Образование" созданы десятки современных учреждений. За последние два года открыто 68 центров "Точка роста", два "IT-Куба", центр выявления и поддержки одаренных детей "Вега", Центр опережающей профессиональной подготовки, Дом научной коллаборации, четыре технопарка "Кванториум", два из которых - мобильные. Вложено много средств, дети с удовольствием пользуются новой техникой, но мы видим, что на некоторых территориях квалификация преподавателей не совершенна. Новая современная площадка позволит решить основную проблему подготовки специалистов, педагогов на территории Амурской области и всего Дальнего Востока, - объяснил Василий Орлов.

Нацпроект "Образование", по которому в учебных заведениях создается современная образовательная среда, реализуется в Приамурье третий год. В 2021-м на выполнение его мероприятий выделено свыше 1,1 миллиарда рублей из федерального, областного и муниципальных бюджетов.

В текущем году в средних общеобразовательных учреждениях намечено открыть 29 центров "Точка роста", таким образом общее их количество в регионе возрастет до 97. Кроме того, в 11 сельских школах будут созданы современные условия для занятия физической культурой и спортом, а в 48 организациях - цифровая образовательная среда. К началу нового учебного года в Тынде запустят третий в Приамурье центр "IT-куб".

- Реализация нацпроекта позволит достичь нового уровня в системе образования Амурской области, - считает губернатор. - Главная задача, которую перед нами ставит президент, - обеспечение глобальной конкурентоспособности российской системы обучения детей и молодежи, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. Обновление материально-технической базы и запуск ряда центров позволят нам эту задачу решить. Образование - это система, которая должна работать так, чтобы, получив знания, ребенок мог реализовать и свои желания, и свои способности, и найти работу, которая бы приносила ему и удовлетворение и финансовое благополучие. К этим целям мы и стремимся.