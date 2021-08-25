СК начал проверку после пропажи туристов при сплаве в Хабаровском крае

Следственный отдел по городу Амурску СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО начал процессуальную проверку после пропажи группы туристов в Солнечном районе Хабаровского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Напомним, трое взрослых и девочка 2009 года рождения сплавлялись на байдарках по горной реке Горин. В воскресенье они должны были выйти на связь, но не сделали это. Сейчас пропавших ищут.

Представитель регионального УМВД Ирина Щеголева уточнила РИА Новости, что туристы - это пожилая пара и мужчина с ребенком. У них не было с собой спутникового телефона. А мобильный в том районе не ловит.

Известно, что туристы совершали сплав далеко не в первый раз. В поход они взяли провизию и теплые вещи.

Ранее проверку по факту ЧП начала прокуратура края.