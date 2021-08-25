Ущерб хозяйствам из-за пожара в якутском селе превысил 60 млн рублей

В Якутии продолжают подсчитывать нанесенный селу Бясь-Кюель ущерб от лесного пожара. Уже сейчас его оценили в 61 миллион рублей.

Напомним, 7 августа в Бясь-Кюеле, возле которого действовали два лесных пожара, огонь из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки. Сгорели несколько домов - шесть многоквартирных (15 квартир) и 26 индивидуальных.

По информации вице-премьера республики Михаила Никифорова, от пожара пострадало 26 хозяйств. Погибло девять голов крупного рогатого скота, восемь свиней, 20 птиц и 120 кроликов. Огонь уничтожил десять помещений на 223 скотоместа, восемь единиц техники и четыре - хозоборудования. Сгорело 12 километров изгородей, 212 тонн сена.

Власти приняли решение помочь людям восстановить коровники - как на подворьях, так и большой на 100 животных, принадлежащий крестьянскому хозяйству "Атамай". Вместо построек желающие смогут получить денежные компенсации. Также есть возможность закупить для них живность из других крестьянских хозяйств.

Сельчанам окажут финансовую помощь и для восстановления жилья. Часть жителей изъявили желание получить денежную компенсацию, для остальных построят 34 дома.

Кроме того, все пострадавшие получили единовременные выплаты по 30 тысяч рублей от правительства республики. Адресная помощь полагается и малоимущим семьям, пострадавшим от пожара. Средства уже получили 15 семей, общая сумма составила 1,22 миллиона рублей. Подготовлен и список получателей федеральных средств в размере 100 тысяч рублей. Это 142 человека, прописанных в сгоревших домах.