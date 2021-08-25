Во Владивостоке впервые проведена трансплантация почки

Новости

Глава Ростуризма: Субсидирование чартеров по России будет ежегодным 12:34
Во Франции задержан афганский беженец по подозрению в связях с талибами 12:34
Памфилова: ЦИК обвиняют в нежелании нарушать закон 12:27
Спрос на курьеров за лето вырос в три с лишним раза 12:26
Памфилова: На выборах разных уровней конкурс составляет более 13 человек на место 12:24
Беларусь передала России обвиняемого в финансировании терроризма 12:21
В Воронеже загорелся строящийся бизнес-центр 12:02
Под Воронежем бомбардировщики сели на федеральную автотрассу 12:00
В России задержан находящийся 20 лет в розыске преступник из Беларуси 11:58
ФСБ показала видео задержания 31 террориста в четырех регионах России 11:52
СК завел два дела об избиении санитарами пациентки в Ярославле 11:47
Трейлер "Человека-паука: Нет пути домой" бьет рекорды по просмотрам 11:45
Оперштаб: В Москве выявлено 1 402 новых случая COVID-19 11:45
В МИД РФ рассказали о рисках иностранного вмешательства в выборы в Госдуму 11:44
"Газпром" возобновил закачку газа в хранилища в Европе 11:44
МИД РФ: Москва пригласила международных наблюдателей на предстоящие выборы 11:43
Рособрнадзор проанализировал предложения по совершенствованию ЕГЭ 11:39
В Ленобласти проверят все медучреждения из-за поддельных сертификатов 11:36
В России разработали лазерного робота для борьбы со снайперами 11:35
Подписан первый контракт на поставку комплексов "Панцирь-С1М" 11:27
Работа во время учебы в вузе на треть увеличивает зарплату после выпуска 11:25
СМИ: Премьеру "Венома 2" перенесут на следующий год 11:23
Кабмин выделил 19,7 млрд рублей на ускоренное расселение аварийного жилья 11:17
МИД рассказал, как россияне с проблемами со здоровьем могут проголосовать за рубежом 11:15
Пропавших во время сплава в Хабаровском крае туристов нашли живыми 11:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
25.08.2021 12:41
Рубрика: Общество

Во Владивостоке впервые проведена трансплантация почки

Текст: Ирина Невинная
Сразу две операции по пересадке почки были выполнены сегодня в Краевой больнице Владивостока. Об этом "Российской газете" сообщили в Минздраве России. Приморский край стал 33-м регионом России, где теперь выполняют подобные сложные вмешательства.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Расширение трансплантационной программы позволяет производить необходимые операции по пересадке органов непосредственно в региональных медицинских центрах - в результате больные получают возможность получить высокотехнологичную помощь ближе к дому, не тратиться на поездки в столичные города. Что важно, сокращается время ожидания операции пациентом, подчеркнули в Минздраве.

Фото: Пресс-центр Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска
В Ханты-Мансийске впервые провели трансплантацию сердца

Операция по трансплантации почки впервые выполнена в Приморской краевой клинической больницы N1 в среду, 25 августа. Сразу за первым пациентов бригада хирургов прооперировала второго больного. Важно, что подготовка специалистов позволила выполнить обе операции, используя органы от посмертных доноров, в то время как в абсолютном большинстве случаев клиники, участвующие в трансплантационной программе, начинают с родственных пересадок. Приморские врачи прошли необходимый курс обучение в Москве, в знаменитом Центре трансплантологии имени Шумакова.

"Этому предшествовала большая подготовка - медики из Краевой больницы, включая хирургов, анестезиологов и других специалистов, прошли обучение у нас, в центре Шумакова. Помимо этого, во Владивосток был направлен врач-хирург нашего учреждения Куковякин Денис Васильевич, который поддержал коллег при проведении первых операций", - рассказал главный внештатный трансплантолог Минздрава России, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава России Сергей Готье.

"Минздрав последовательно расширяет перечень регионов, где оказывается такая помощь, делая ее доступнее для пациентов", - подчеркнул главный специалист -трансплантолог.

Для Дальнего Востока развитие трансплантационной программы очень важно: на сегодняшний день в листе ожидания на пересадку почки в регионе состоят около 30 человек. Теперь, как говорят врачи Краевой больницы, главной целью станет поставить такие операции "на поток". В перспективе врачи планируют освоить операции трансплантации печени, сердца и легких.

Состояние обоих пациентов сейчас стабильное. В ближайшие дни они будут находиться под наблюдение медиков.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток Правительство Минздрав ДФО Приморский край Владивосток Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Оператор "Северного потока-2" будет бороться с незаконной дискриминацией
За сутки в России подтверждено 19536 случаев COVID-19 в 85 регионах
Правительство направит регионам более 21,5 млрд рублей для выплат на детей
Самолеты Минобороны России вывезут более 500 человек из Афганистана
В Крыму заявили о неизбежном наказании организаторов водной блокады
Мужчины получили право на общение с внебрачными детьми
Как избежать катастрофического для людей изменения климата на планете