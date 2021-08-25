Во Владивостоке впервые проведена трансплантация почки

Сразу две операции по пересадке почки были выполнены сегодня в Краевой больнице Владивостока. Об этом "Российской газете" сообщили в Минздраве России. Приморский край стал 33-м регионом России, где теперь выполняют подобные сложные вмешательства.

Расширение трансплантационной программы позволяет производить необходимые операции по пересадке органов непосредственно в региональных медицинских центрах - в результате больные получают возможность получить высокотехнологичную помощь ближе к дому, не тратиться на поездки в столичные города. Что важно, сокращается время ожидания операции пациентом, подчеркнули в Минздраве.

Операция по трансплантации почки впервые выполнена в Приморской краевой клинической больницы N1 в среду, 25 августа. Сразу за первым пациентов бригада хирургов прооперировала второго больного. Важно, что подготовка специалистов позволила выполнить обе операции, используя органы от посмертных доноров, в то время как в абсолютном большинстве случаев клиники, участвующие в трансплантационной программе, начинают с родственных пересадок. Приморские врачи прошли необходимый курс обучение в Москве, в знаменитом Центре трансплантологии имени Шумакова.

"Этому предшествовала большая подготовка - медики из Краевой больницы, включая хирургов, анестезиологов и других специалистов, прошли обучение у нас, в центре Шумакова. Помимо этого, во Владивосток был направлен врач-хирург нашего учреждения Куковякин Денис Васильевич, который поддержал коллег при проведении первых операций", - рассказал главный внештатный трансплантолог Минздрава России, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава России Сергей Готье.

"Минздрав последовательно расширяет перечень регионов, где оказывается такая помощь, делая ее доступнее для пациентов", - подчеркнул главный специалист -трансплантолог.

Для Дальнего Востока развитие трансплантационной программы очень важно: на сегодняшний день в листе ожидания на пересадку почки в регионе состоят около 30 человек. Теперь, как говорят врачи Краевой больницы, главной целью станет поставить такие операции "на поток". В перспективе врачи планируют освоить операции трансплантации печени, сердца и легких.

Состояние обоих пациентов сейчас стабильное. В ближайшие дни они будут находиться под наблюдение медиков.