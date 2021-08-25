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25.08.2021 05:15
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке задержали насильника и убийцу женщины

Текст: Анна Бондаренко

Во Владивостоке нашли убитой 37-летнюю женщину. Ее предполагаемого убийцу сотрудники патрульно-дорожной службы задержали по горячим следам, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

В дежурную часть отдела полиции Первомайского района обратился 49-летний житель, который сообщил, что обнаружил в гараже тело супруги с признаками насильственной смерти. Также он рассказал, что из гаража пропал автомобиль Hyundai Creta.

Женщина должна была уехать на работу, по словам коллег, там так и не появилась.

На место выехала следственно-оперативная группа, ориентировку на похищенную машину передали всем наружным нарядам полиции. Во Владивостоке был введен план "Перехват".

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"В результате проведения розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции остановили кроссовер в районе улицы Спортивной. Задержан и доставлен в отдел полиции 29-летний ранее судимый за имущественные преступления водитель автомашины, житель Владивостока," - отметила руководитель пресс-службы управления Ирина Сырова.

Сотрудники ДПС, задержавшие машину, рассказали, что оформляли ДТП относительно недалеко от места, где в последний раз заметили угнанный автомобиль. Они приехали на место и начали преследование. Машину остановили, водитель "Креты", по словам сотрудников полиции, был в неадекватном состоянии.

Глава УМВД Приморья Олег Стефанков принял решение поощрить отличившихся сотрудников ДПС - лейтенанта полиции Александра Тихомирова и старшего сержанта Александра Самофалова.

Следственный комитет РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера".

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